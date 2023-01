大熱劇《今際之國的有栖》女星土屋太鳳,今年元旦驚爆奉子成婚,與男團GENERATIONS的28歲主將片寄涼太結為夫妻。

土屋太鳳與《今際之國》男主角山崎賢人多年前發展地下情,兩人如今已各有另一半,但依然是螢幕上的好拍檔。昨日,土屋太鳳在IG出Post提醒大家小心冷親,並分享了拍攝《今際之國》的外景花絮照,見她與扮演安的三吉彩花坐在地上合照,穿上熱褲的三吉大曬美腿,兩位靚女互相取暖仍不忙合照留個紀念,此時扮演有栖的山崎賢人亂入搶鏡,還用英文留言:「I’m so grateful for our friendship.」可見兩人分手後再見亦是朋友。