填詞L專訪｜吳冰為新戲落淚 鍾雪瑩累積經歷：別太早下定論

廣東歌常被指詞大於曲，坊間有不少研究歌詞的著作，卻鮮有關於填寫廣東歌詞的電影，開創先河的《填詞L》，繼去年率先獲提名台灣金馬獎兩項後，今年入圍金像獎3個獎項，女主角鍾雪瑩更獲金馬金像影后雙提名，戲內演其好姊妹的吳冰(阿冰)則憑《一人婚禮》入圍最佳新演員。鍾雪瑩由商台DJ轉做演員兼填詞人，阿冰則由YouTuber登上大銀幕，兩位影壇新秀追夢歷程曲折，同樣認定要走演員路，鍾雪瑩認為凡事別太早下定論，無論面對甚麼困難或危機，捉緊當初那微小的觸動，作為前行的推動力。

填補現實遺憾 鍾雪瑩憑2021年首次主演電影《殺出個黃昏》，獲提名金像獎最佳新演員和最佳女配角，踏足影圈3年已兩度獲提名，深感榮幸，「覺得好幸運，多謝肯讓我一起玩的團隊。」反而她更關注《填詞L》獲提名的象徵意義，此片改編自黃綺琳自家創作的小說《我很想成為文盲填詞人》，曾立志要做填詞人卻憑《金都》闖出名堂的她，將中學年代追夢的經歷搬上銀幕，與監製黃鐗自資拍成《填詞L》，那些年曾跟同學們填詞的作品化成戲裡的歌，鍾雪瑩表示，「某程度上，導演用了電影作為人生的番外篇，主角遇到很多挫折，然後再一個番外篇，就是她在戲裡的填詞作品，獲提名金像獎的原創歌曲獎(《填詞魂》)，就像導演本身的遺憾在電影裡實踐，然後電影裡的遺憾，又可能在現實生活綻放點能量。」阿冰自爆首看《填詞L》時落流，「我以為是搞笑喜劇，最後我竟然被那股熱血和傻勁，感動到流了眼淚。其實成功不是最重要，一切都是經歷，我會感恩自己的經歷。」

量力而為 知道不想做甚麼 以「鍾說」筆名填詞的鍾雪瑩，身兼演員與填詞人，是黃綺琳的女主角羅穎詩的不二選，她卻表示，「羅穎詩好似一隻蠻牛，即使是衝不爛的牆，她都會不斷衝，這對鍾雪瑩來講會有點攰，現實生活中，我會覺得可能這刻不是時機，會先嘗試做其他事。」反而她自覺跟ANSONBEAN(陳毅燊)演的「肥乜」較相似，「肥乜未必知道自己想做甚麼，但他很清楚自己不想做甚麼，有一種自在的心境。當我遇到不想理會的事，就會自己走開。」阿冰則自言跟角色「何雞」頗相似，「我跟何雞都是偏醒目的人，當她慢慢發現填詞這條路走不了，就轉走另一條路。我是量力而為的人，連設目標都會設一個可做到，不會設一個遠大夢想，也不會像羅穎詩般死衝爛衝。」

重提黑歷史 《填詞L》笑中有淚，女主角自覺有填詞天賦，從高中開始千方百計要做填詞人，10年間遇過不少挫折，其中一大打擊是被楊偉倫演的唱片監製狠罵：「你努力這麼久仍未成功，是否你不太適合做真詞人。」追夢路上，除了外來的障礙，還有能力的限制，戲裡角色有人另覓跟向，有人轉為工餘興趣，各有不同取態。鍾雪瑩自言不是將夢想宣之於口的人，但會不停找方法或自我增值，直至能力達標，「其實我每天不停自我質疑，但不是因為別人質疑，是能否過自己的關口。」她主動重提黑歷史，「中學參加歌唱比賽時，好多人話我的表演差勁，當時我看片段就已接受現實，沒有人能說服我，除了事實放在眼前。」所說的是15歲參加《亞洲星光大道3》，問她可有勇氣重看片段？她坦言，「整個中學生涯都不敢看，真的好難聽，但現在敢看了。」

自知之明 在網絡年代，人人都是判官，面對盲目吹捧與狠批，藝人要有自知之明的智慧。阿冰坦言，「有人讚當然開心，但不能朝著想別人讚的方向去做事。」阿冰與小薯茄好友蔡曉童(童童)閒時亦有為親自填詞的搞笑歌拍MV，但她明言只屬玩票性質，「我比別人更快知道一件事是否適合自己，例如我鍾意唱歌，有人建議我做歌手，但我自知只是唱K程度，不代表我可站台演唱。其實我也試過上台表演，真的自覺不太適合，可能純粹演戲會更自在。」