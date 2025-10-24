墨魚遊戲3｜陸永金句集合！與洪天明玩到最後 鍾雪瑩驚喜出場

《墨魚遊戲3》昨晚播出，共有五個遊戲，陸永與洪天明都玩到最後，但最終贏家是Lolly Talk的阿旦，獲網民笑言可獲一百元去還債。陸永在節目中爆出不少金句，成為網民焦點，而且他的思路很清晰，網民直言他是最會玩遊戲的人。 首個遊戲「氹氹轉菊花園」，40位「菊花」參賽者需要選擇所屬園區，如進入「危險區」便要面臨中地雷危險，該回合只餘18人。

Tyson Yoshi勁想走 該環節見到Tyson Yoshi非常想「死」，特別是當他發現踏入安全區時大禁失望而爆粗，當自己抽到死亡籤時，他露出輕鬆笑容並謂：「你哋慢慢玩啦，我返屋企撚貓啦！」而81號的Jacky被選中做國王，因為壓力大而哭了出來，最後他成為「危險區」國王，嘉盈、鄧月平、陳家樂、冼迪、藍仔頭等紛紛上前安慰他並一齊死，成為最感人的部分。

鍾雪瑩突入 當18人進入休息區後，有一位粉紅色人闖入，並不停掃射其他紅衣人，當對方脫下面罩時竟是鍾雪瑩，令網民大為驚喜。不過，鍾雪瑩出現就成功引誘到張文傑、Stone、王智騫走出休息區，導致張文傑和王智騫出局。比較搞笑的是張文傑，表示自己未做變性手術，畫面出現Stone徒手解決他的子孫根，背景音樂播出泰文歌曲。



Stone不停猜贏 第四個遊戲是「天下太平」，大會將大家在紙上畫的天下太平變成立體。眾人分成兩隊，Stone與陳健安成為隊長要猜包剪揼，沒想到的是Stone長猜長贏，猜贏率高達8成，被封為「包剪揼魔」，他更會猜到陳健安的出招次序。湯令山也不禁話：「what the heck? Why is this guy so good at 包剪揼？」 最後Stone所屬的隊伍全部晉級，包括有洪天明、陸永、東方昇、lolly talk 的Yanny和阿蛋、雞翼@JFFT及Ming 仔。洪天明更指陸永的運好重要，笑謂對方甚麼都沒做。



遊戲大王未能笑到最後 眾人換上西裝，一齊食小菜，總結表現，之後玩final game決勝負。這個決勝環節為「007入子彈」，他們要按照玩法行使三個動作的權利。陸永在該回合展示他超清𥇦思路，被網民大讚最會玩遊戲的人。洪天明就搞笑著大家先隊陸永再隊他，更笑稱「老婆叫我唔好亂射」。最先出局的是天明，被Ming仔殺死，天明不停爆金句令場面非常好笑。到最後剩下Yanny及阿蛋對決，由阿蛋勝出。不過，網民就唔buy Yanny及阿蛋作對決，而且當阿蛋勝出後，大會稱又多了一位參賽者，問阿蛋會否犧牲小朋友成就自己成冠軍，網民認為該part做多啲咗。



洪天明笑陸永：