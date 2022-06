由湯告魯斯(Tom Cruise)主演猛片《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Mavrick)全球大賣,香港票房已破6千萬大關,在港上映22天,IMAX版正重新上畫,電影截至今日下午2時,累積總票房逾6250萬港元,超越了湯告魯斯的2018年作品《職業特工隊:叛逆之謎》(Mission: Impossible-Fallout)創下之6071萬港元票房,刷新靚佬湯個人電影在港的最高票房新紀錄。

《壯志凌雲:獨行俠》長佔本港單日票房冠軍,暫時攀登上香港全年最賣座電影的亞軍,勢在本周內能打破Marvel大片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的6545萬港元票房,取代成為香港上半年最賣座作品。