向《阿凡達:水之道》挑機?

今日電影公司宣布《壯志凌雲:獨行俠》將於12月1日再度登場,除了IMAX版,還有270度投影技術的ScreenX場震撼加盟。同期有12月5日公映的鉅製《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),且看靚佬湯能否在占士金馬倫的大製作下,在票房上分一杯羹。《獨行俠》在香港最高電影票房紀錄中暫時排第8位。