大埔宏福苑五級火｜周吉佩叫停佛山演唱會 憶兒時家園被大火摧毀

大埔宏福苑發生五級大火慘劇，災情牽動全港人心。周吉佩亦身體力行，他與歌迷會共捐14萬5千港元救災；同時，周吉佩「第三人生」佛山站演唱會亦因火災宣布延期。
《周吉佩「第三人生」佛山站》主辦方尚梯娛樂與周吉佩經慎重商議後共同決定，原定於2026年1月3日在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳尚梯館圓舉行的周吉佩佛山演唱會將延期舉辦，吉吉和歌迷會亦捐贈善款支援災民。
9歲經歷茶果嶺大火
周吉佩原意懷着喜悅的心情，帶領所有樂迷於佛山分享音樂及快樂。然而，現面對這場不幸災難帶來的悲痛，讓他亦深感痛心，實難在如此沉重的時刻如期帶來演出，希望以誠摯態度緬懷逝者、慰藉受災同胞。演唱會延期後的具體舉辦日期及時間，將會透過周吉佩及主辦單位的官方平台再作公布。同時，周吉佩與團隊向在此次火災中英勇殉職的消防員、不幸離世的死者致以最沉痛的哀悼，向所有參與救援的工作人員致以崇高敬意。衷心祈願受傷的救援人員及受災民眾早日康復，也盼社會各界的關愛與支援能為受災同胞帶去溫暖，助力他們渡過難關、重建家園。
吉吉表示9歲時曾親身經歷茶果嶺大火，家園慘遭摧毀的痛苦記憶刻骨銘心，因此對宏福苑火災的慘狀深感痛心與共情，他和歌迷會略盡綿力合共捐了六位數字金錢到認可的募捐平台，用於支援大埔宏福苑的災民與家屬。