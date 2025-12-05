大埔宏福苑五級火｜周吉佩叫停佛山演唱會 憶兒時家園被大火摧毀

9歲經歷茶果嶺大火

周吉佩原意懷着喜悅的心情，帶領所有樂迷於佛山分享音樂及快樂。然而，現面對這場不幸災難帶來的悲痛，讓他亦深感痛心，實難在如此沉重的時刻如期帶來演出，希望以誠摯態度緬懷逝者、慰藉受災同胞。演唱會延期後的具體舉辦日期及時間，將會透過周吉佩及主辦單位的官方平台再作公布。同時，周吉佩與團隊向在此次火災中英勇殉職的消防員、不幸離世的死者致以最沉痛的哀悼，向所有參與救援的工作人員致以崇高敬意。衷心祈願受傷的救援人員及受災民眾早日康復，也盼社會各界的關愛與支援能為受災同胞帶去溫暖，助力他們渡過難關、重建家園。