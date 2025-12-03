大埔宏福苑五級火｜譚耀文演唱會開場前先默哀 14歲女兒驚喜上台拉大提琴

演唱會開始前，阿譚全黑衫率領工作人員向火災中的死難者致以最深切哀悼，並向受傷及受災人仕致以深切慰問，阿譚說：「多謝大家今晚嚟呢個演唱會，係演唱會開始前，希望大家會同我哋咁多人一齊，為事件逝去嘅人作悼念，亦祝福同慰問受傷嘅人同小動物，早日康復，並衷心多謝每一位消防同醫護人員，與及每一位付出同幫忙過嘅人仕。我哋今晚揀咗一首英文舊歌，叫《What the world needs now is love》去表達少少心意，係呢啲日子，大家最需要嘅，就係愛。」阿譚向傳媒表示演唱會的服飾也作出調整和重做，換走了多套顏色鮮艷的服飾，而他和主辦單位合共捐六位數港元幫助受火災影響的居民。

向張國榮梅艶芳致敬

在悼念環節結束後，阿譚即時回後台換衣服，及後以一曲《為你解悶》揭開序幕，現場電視屏幕播放了很多譚耀文昔日演出過的角色片段，今古造型皆有，即時牽起好多集體回憶。昨晚﻿﻿演唱會彷如讓全場觀眾進入時光隧道，既有阿譚約經典歌和動畫歌，阿譚在《聲秀》的兩位學員胡港豐及布子殷也分別和他合唱了《霧之戀》和《高山低谷》，之後更有向哥哥張國榮和師父梅艶芳的快歌致敬環節，在這長達10分鐘的舞曲Medley後全場觀眾再度起哄，阿譚看到這場面更是喜極而泣，隨後更有電視劇電影歌曲，讓大家和阿譚一起重溫他在這37年的難忘和感人時刻。

當然最感動的便是阿譚的家人包括太太Fiona和14歲細女津如(Tamia) 等也在現場為他打氣，而Tamia 在亞譚獻唱《烽火晴天》時為他拉大提琴伴奏，之後更和他在台上互動，場面溫馨。阿譚在台上同時公布好消息，﻿《譚耀文 In Full CHARACTER演唱會》將於2026年1月25日移師廣州，和當地歌迷見面，最後他以一曲《美麗曾經》為全晚演唱會畫上圓美句號。