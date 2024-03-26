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娛樂
2024-03-26 23:29:00

大家樂代言人由炎明熹變TWINS 網民︰幾時搵《中年好聲音2》譚輝智？

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大家樂宣布跟TWINS合作。

大家樂早在2022年起用炎明熹和姚焯菲等《聲夢傳奇》擔任代言人，當然還有LOONG 9成員冼靖峰，之後變After Class孭飛，去年就由炎明熹主力做代言人，就連她的處女個唱，也是由大家樂冠名贊助。

網民不捨炎明熹

不過，今日大家樂在社交平台宣布將與TWINS合作，貼了蔡卓妍(Sa)及鍾欣潼(阿嬌)的宣傳海報留言說︰「下一站唔一定係天后，仲可以係大家樂！Twins 蔡卓妍&鍾欣潼首次同大家樂合作，究竟會帶嚟咩新火花呢！好快登場㗎喇，呢幾日記得mon住我哋呀！

由於突然換人，有不少網民似乎因為不捨得炎明熹，紛紛到專頁留言，用行動反映意見，亦有人用紫色心心留言「支持炎明熹」，隔住個MON都可感受到，他們好希望大家樂跟炎明熹延續合作。

請譚輝智做「咖喱牛腩飯」代言人？

同時也有人留言問大家樂會否考慮邀請《中年好聲音2》的譚輝智做「咖喱牛腩飯」代言人。事緣譚輝智上月跟顏米羔合唱了一首《歸來》的「咖喱牛腩飯」版本，二人把歌中歌詞改為「咖喱牛腩飯」，更出奇地啱音。有網民估計今次請TWINS做代言人，是主攻內地遊客，因在小紅書、微博等平台，有不少人推薦來港品嘗大家樂美食，而TWINS在內地的人氣超高，不排除因而用天價邀請TWINS擔任代言人。

譚輝智跟顏米羔合唱了一首《歸來吧》的「咖喱牛腩飯」版本。

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