大家樂代言人由炎明熹變TWINS 網民︰幾時搵《中年好聲音2》譚輝智？

大家樂早在2022年起用炎明熹和姚焯菲等《聲夢傳奇》擔任代言人，當然還有LOONG 9成員冼靖峰，之後變After Class孭飛，去年就由炎明熹主力做代言人，就連她的處女個唱，也是由大家樂冠名贊助。

網民不捨炎明熹

不過，今日大家樂在社交平台宣布將與TWINS合作，貼了蔡卓妍(阿Sa)及鍾欣潼(阿嬌)的宣傳海報留言說︰「下一站唔一定係天后，仲可以係大家樂！Twins 蔡卓妍&鍾欣潼首次同大家樂合作，究竟會帶嚟咩新火花呢！好快登場㗎喇，呢幾日記得mon住我哋呀！」

由於突然換人，有不少網民似乎因為不捨得炎明熹，紛紛到專頁留言，用行動反映意見，亦有人用紫色心心留言「支持炎明熹」，隔住個MON都可感受到，他們好希望大家樂跟炎明熹延續合作。