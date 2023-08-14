大笪地唱不停｜蘇韻姿疑解凍 戶外騷唱歌被指聲沙造作 坦言「回家」要等公司安排

蘇韻姿（Andrea）憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「熊心如」一角成功入屋，但疑因屢次遲到問題未有改善而遭雪藏，之後再無出現於《愛·回家》，亦都無咩其他工作。不過，蘇韻姿於6月底疑似成功解凍，一連出席兩個活動，包括《阮兆輝演藝70樂今宵》綜藝晚會及戶外騷《大笪地唱不停》。

苦練中文發音唱歌 昨晚（13日）TVB播出蘇韻姿有份表演嘅《大笪地唱不停》，以露肩印花連身短褲造型示人演唱英文歌曲《Fly Me To The Moon》及大合唱《世界會變得很美》。蘇韻姿透露自己好耐都無唱歌，為咗今次演出而跟老師練歌，特別要練好中文發音，希望唱中文歌有說服力。但對於蘇韻姿嘅唱功，網民似乎極有意見，有收聽現場嘅觀眾直指蘇韻姿把聲好沙，似夜場猜枚腔多啲。

網民斥作狀 有網民指佢唱得好差：「好作狀」、「so 小姐冇觀眾缘，收工啦！著到咁博乜！？」、「大造作，唱得一般」、「蘇韻姿做嘜咁博，以為著咗泳衣」等等。不過，都有網民坦言蘇韻姿唱得已經算唔錯：「藝員來講都算唱得不錯，五音俱全，比多些機會有heart的藝人啦」、「相愛很難其實很難唱的，大家不妨自己試唱」、「其實唱得也不賴，可說合格有餘」、「蘇韻姿衰過一鑊之後，希望佢自己爭氣啦」、「她是藝人不是歌手嘛」等等。 ▼即睇蘇韻姿靚相▼