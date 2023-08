大笪地唱不停｜蘇韻姿疑解凍 戶外騷唱歌被指聲沙造作 坦言「回家」要等公司安排

苦練中文發音唱歌

昨晚(13日)TVB播出蘇韻姿有份表演嘅《大笪地唱不停》,以露肩印花連身短褲造型示人演唱英文歌曲《Fly Me To The Moon》及大合唱《世界會變得很美》。蘇韻姿透露自己好耐都無唱歌,為咗今次演出而跟老師練歌,特別要練好中文發音,希望唱中文歌有說服力。但對於蘇韻姿嘅唱功,網民似乎極有意見,有收聽現場嘅觀眾直指蘇韻姿把聲好沙,似夜場猜枚腔多啲。