奇異博士｜班尼狄5部必睇電影

引頸以待的Marvel大作《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange In the Multiverse of Madness),於下月4日上映。本身已是荷李活巨星的班尼狄甘巴貝治(Beneduct Cumberbatch),演出《奇異博士》後更瘋靡全球影迷。美媒日前推介班尼狄粉絲必睇電影,讓大家更了解這位演技出色的英國型男。