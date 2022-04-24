奇異博士｜班尼狄5部必睇電影

引頸以待的Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》(Doctor Strange In the Multiverse of Madness)，於下月4日上映。本身已是荷李活巨星的班尼狄甘巴貝治(Beneduct Cumberbatch)，演出《奇異博士》後更瘋靡全球影迷。美媒日前推介班尼狄粉絲必睇電影，讓大家更了解這位演技出色的英國型男。

5 部推介作 ．《解瑪遊戲》 (The Imitation Game) 英國數學家兼密瑪分析學家Alan Turing的故事，講述二戰時期的劍橋大學教授Alan Turing接獲軍情六處的秘密任務，破解納粹德軍獨有的世上最精密情報機器，令逾千萬人得以避開戰火。 ．《軍情諜報》(The Courier) 班尼狄另一套歷史驚慄片，講述他飾演的英國商人Greville Wynne於1960年被情報局招攬，向當時的蘇聯間諜聯繫，目的是取得運往古巴的蘇聯導彈情報。