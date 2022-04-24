奇異博士｜班尼狄5部必睇電影

引頸以待的Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》(Doctor Strange In the Multiverse of Madness)，於下月4日上映。本身已是荷李活巨星的班尼狄甘巴貝治(Beneduct Cumberbatch)，演出《奇異博士》後更瘋靡全球影迷。美媒日前推介班尼狄粉絲必睇電影，讓大家更了解這位演技出色的英國型男。
5部推介作
．《解瑪遊戲》 (The Imitation Game)
英國數學家兼密瑪分析學家Alan Turing的故事，講述二戰時期的劍橋大學教授Alan Turing接獲軍情六處的秘密任務，破解納粹德軍獨有的世上最精密情報機器，令逾千萬人得以避開戰火。
．《軍情諜報》(The Courier)
班尼狄另一套歷史驚慄片，講述他飾演的英國商人Greville Wynne於1960年被情報局招攬，向當時的蘇聯間諜聯繫，目的是取得運往古巴的蘇聯導彈情報。
．《犬山記》(The Power of the Dog)
去年奪得多個電影獎項的《犬山記》，以蒙大拿州作故事背景的西部牛仔電影，講述班尼狄飾演魅力非凡的牛仔引發的家庭糾紛，他欺壓弟弟的新婚妻子及其兒子，日子愈久，埋藏已久的秘密隨即曝光。
．《被奪走的12年》(12 Years a Slave)
2013年作品，勇奪第86屆奧斯卡最佳電影、改編劇本及女配角獎。講述美國內戰前的1841年，一名屬自由人的黑人，在華盛頓遭綁架後被賣往路易斯安那州做奴隸，開始他12年的奴隸生涯。
．《星空奇遇記：黑域時空》(Star Trek Into Darkness)
2013年的黑域時空講述企業號的卻克隊長突被地球聯邦組織急召回航，當他們回到地球後，發現一股源自聯邦內部邪惡勢力正在蔓延，飾演犯罪天才的班6尼狄更矢志向地球聯邦復仇。