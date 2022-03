第94屆奧斯卡頒獎典禮香港時間今早展開,當頒獎嘉賓基斯洛克(Chris Rock)準備頒最佳紀錄片時,他向台下的韋史密夫(Will Smith)太太珍達娉琪(Jada Pinkett Smith)開玩笑,笑她的髮型似足狄美摩亞(Demi Moore)在《伴我雄心》(G.I. Jane)中之skinhead造型,沒想到即激怒韋史密夫,更直接走上台一掌擊向對方。

韋史密夫今次憑《王者世家》(King Richard)成為影帝大熱,卻鬧出不快事件,轉播盛會時亦播出他走到台前怒打基斯洛克一刻,不過部份內容卻被消音,而基斯洛克就笑住講:「這會是電視史上的重要一刻!」觀眾也一頭霧水,包括妮歌潔曼(Nicole Kidman)等台下賓客也嚇得目瞪口呆。至於被消音的那句話,疑似是韋史密夫說:「少從你的髒口說我老婆的名字!」(Keep My Wife’s Name Out Of Your Fxxking Mouth)。