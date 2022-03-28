奧斯卡2022｜韋史密夫入行36年首奪影帝 謝茜嘉謝西婷封后捧小金人

53歲韋史密夫（Will Smith）成為今次第94屆奧斯卡頒獎典禮焦點，他在打人事件發生後，卻憑《王者世家》（King Richard）榮封金像影帝，打敗Netflix西部電影《犬山記》（The Power of the Dog）主角班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch），以大熱姿態首次捧走小金人，成為奧斯卡史上第5位非裔演員勇奪影帝，上台領獎時十分感觸，還不禁落淚。

韋史密夫在《王者世家》中扮演網壇天后威廉斯姊妹父親一角，由於演出贏盡讚賞，今次封帝可謂實至名歸，拿下這座他渴求已久的小金人。韋史密夫17歲中加入hiphop團體「DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince」出道，從影以來兩度跟奧斯卡獎項擦身而過，今趟第三次提名影帝，終於成為揚威奧斯卡。

至於最佳女主角方面，今屆入圍全屬影壇紅星，結果謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）脫穎而出，成功揮低《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《失去的女兒》（The Lost Daughter）的奧莉花高雯（Olivia Colman）、《Being the Ricardos》的妮歌潔曼（Nicole Kidman）及《Parallel Mothers》的彭妮露古絲（Penélope Cruz） ，亦是謝茜嘉謝西婷兩度陪跑後首奪小金人。現年45歲的謝茜嘉謝西婷，2012年憑《寫出友共鳴》（The Help）入圍最佳女配角，翌年再以《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）獲奧斯卡最佳女主角提名，今次終登上影后寶座。