奧斯卡2022｜韋史密夫入行36年首奪影帝 謝茜嘉謝西婷封后捧小金人

53歲韋史密夫(Will Smith)成為今次第94屆奧斯卡頒獎典禮焦點,他在打人事件發生後,卻憑《王者世家》(King Richard)榮封金像影帝,打敗Netflix西部電影《犬山記》(The Power of the Dog)主角班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch),以大熱姿態首次捧走小金人,成為奧斯卡史上第5位非裔演員勇奪影帝,上台領獎時十分感觸,還不禁落淚。

韋史密夫在《王者世家》中扮演網壇天后威廉斯姊妹父親一角,由於演出贏盡讚賞,今次封帝可謂實至名歸,拿下這座他渴求已久的小金人。韋史密夫17歲中加入hiphop團體「DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince」出道,從影以來兩度跟奧斯卡獎項擦身而過,今趟第三次提名影帝,終於成為揚威奧斯卡。

至於最佳女主角方面,今屆入圍全屬影壇紅星,結果謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)憑《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)脫穎而出,成功揮低《史賓沙》(Spencer)的姬絲汀史超域(Kristen Stewart)、《失去的女兒》(The Lost Daughter)的奧莉花高雯(Olivia Colman)、《Being the Ricardos》的妮歌潔曼(Nicole Kidman)及《Parallel Mothers》的彭妮露古絲(Penélope Cruz) ,亦是謝茜嘉謝西婷兩度陪跑後首奪小金人。現年45歲的謝茜嘉謝西婷,2012年憑《寫出友共鳴》(The Help)入圍最佳女配角,翌年再以《追擊拉登行動》(Zero Dark Thirty)獲奧斯卡最佳女主角提名,今次終登上影后寶座。