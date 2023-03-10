奧斯卡2023賽前預測 ｜《奇異女俠玩救宇宙》橫掃大獎 楊紫瓊封后在望

今屆奧斯卡頒獎禮喺星期日舉行，對於亞洲地區、尤其是香港嘅觀眾而言，今年應該睇得特別肉緊，因為由楊紫瓊、關繼威等一班華裔演員主演嘅 《奇異女俠玩救宇宙》獲得最多提名，而且喺好幾個獎項都成為熱門？楊紫瓊會唔會成為首位華裔金像影后？戲中楊紫瓊「一家人」會唔會拎晒獎座返屋企？綜合小編同多間國際媒體嘅分析，即刻預測一下！

最佳男配角

外媒多數會以「邊個值得贏」同「邊個會贏」作出分析，而喺最佳男配角呢個獎方面，唔少外媒都認為《奇異女俠玩救宇宙》嘅關繼威，無論係「邊個值得贏」同「邊個會贏」2個方向都係首選。畢竟關繼威以戲份、對故事嘅重要性以至演出水準，都比起對手更加突出。一次過要演無用小男人、型爆特工、紳士首富仲要打鬥連場，早前各個大獎都對關予以肯定，應該直落掃埋奧斯卡冇難度。

最佳女配角

Richard Shotwell/Invision/AP

比起最佳男配角嘅一面倒，女配角就相當勢均力敵。《奇異女俠玩救宇宙》嘅許瑋倫（Stephanie Hsu ）同Jamie Lee Curtis雙雙入圍，後者更加喺奧斯卡評審投票期前後獲得演員工會獎，對於爭獎大有幫助。但論戲份同表現，許瑋倫其實都值得被考慮，因此有可能2位同片女星出現互相「界票」。《伊尼舍林的女妖》嘅Kerry Condon表現出色但輸在聲勢不足，另一熱門係《黑豹2：瓦干達萬歲》嘅Angela Bassett，佢喺今年「頒獎禮季節」早段跑出，金球獎同荷里活影評協會率先得獎，加上黑人演員近年都獲得評審肯定，我估Angela Bassett贏面稍勝Jamie Lee Curtis。

最佳導演

Mario Anzuoni / reuters

《奇異女俠玩救宇宙》嘅「雙Daniel」（Daniel Kwan關家永及Daniel Scheinert）喺導演公會及影評之選等頒獎禮上，都力壓另一大熱、執導《法貝曼︰造夢大師》嘅大導演史提芬史匹堡。要同時處理平行宇宙、家庭倫理、科幻以至打鬥場面難度極高，「雙Daniel」處理得宜兼且有條不紊，確實值得捧獎。

最佳男主角

因為《奇異女俠玩救宇宙》冇份爭呢個獎，令到影帝討論度稍遜，但實情競爭相當激烈！《伊尼舍林的女妖》嘅Colin Farrell同《貓王》嘅Austin Butler首先拎咗金球獎，外界以為今年應該係佢2個爭之際，增肥演出《鯨》嘅班頓費沙喺演員工會頒獎禮上稱帝，令佢近期聲勢急起直追。三位演員嘅演出水準不相伯仲，但係班頓費沙戲外嘅經歷（受性侵後絕跡幕前、由靚仔變中年發福被恥笑）等，加上增磅演出都夠晒說服力獲得評審手上嘅一票支持。

最佳女主角

Jordan Strauss/Invision/AP

楊紫瓊要封后？要問過Cate Blanchett先！TÁR 可以話係Cate Blanchett另一次渾然天成嘅個人表演，演活由名成利就到身敗名裂嘅過程，對上一次睇到咁精采嘅演員「單天保至尊」式演出，可能已經係Cate Blanchett上次拎影后嘅《情迷藍茉莉》。不過冇計，楊紫瓊以鋪天蓋地嘅氣勢行勻全個頒獎季，而且喺《奇異女俠玩救宇宙》中要跳出跳入唔同身份但又保持連貫都唔容易，我地可以等睇「瓊姐」上台啦。

影后大熱楊紫瓊以動作電影闖出名堂 打破華人女孩的嬌柔定型

最佳電影