奧斯卡2023｜楊紫瓊再鬥姬蒂白蘭芝爭影后 《奇異女俠玩救宇宙》獲11項提名 (附完整入圍名單)

《第95屆奧斯卡金像獎》公布提名名單，早前憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎影后殊榮的楊紫瓊，順利入圍最佳女主角，將與另一大熱《Tár》的姬蒂白蘭芝爭奪影后寶座。而《奇》片亦獲得最多的11項提名。

《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計、最佳男配角、最佳女配角及最佳女主角，其中楊紫瓊更成為首位華人女星躋身影后的提名名單，且看她能否擊敗姬蒂白蘭芝、《金髮夢露》的安娜迪艾瑪絲、《法貝曼：造夢大師》的米雪威廉絲，以及《To Leslie》的Andrea Riseborough，繼金球獎之後再下一城。至於金球獎最佳男配角得主關繼威，亦以大熱姿態入圍奧斯卡。此外，《奇》片兩位女配角珍美李寇蒂絲和許瑋倫也雙雙獲得提名。