奧斯卡2023｜楊紫瓊再鬥姬蒂白蘭芝爭影后 《奇異女俠玩救宇宙》獲11項提名 (附完整入圍名單)

《第95屆奧斯卡金像獎》公布提名名單，早前憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎影后殊榮的楊紫瓊，順利入圍最佳女主角，將與另一大熱《Tár》的姬蒂白蘭芝爭奪影后寶座。而《奇》片亦獲得最多的11項提名。
《奇異女俠玩救宇宙》在《第95屆奧斯卡金像獎》入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計、最佳男配角、最佳女配角及最佳女主角，其中楊紫瓊更成為首位華人女星躋身影后的提名名單，且看她能否擊敗姬蒂白蘭芝、《金髮夢露》的安娜迪艾瑪絲、《法貝曼：造夢大師》的米雪威廉絲，以及《To Leslie》的Andrea Riseborough，繼金球獎之後再下一城。至於金球獎最佳男配角得主關繼威，亦以大熱姿態入圍奧斯卡。此外，《奇》片兩位女配角珍美李寇蒂絲和許瑋倫也雙雙獲得提名。
《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》同獲9項提名
獎項提名數目僅次於《奇異女俠玩救宇宙》的是《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》，同樣獲得9項提名，前者入圍最佳電影、改編劇本、原創配樂、化妝及髮型等；後者則有份角逐影帝、男配角及女配角等獎項。最佳男主角方面，將由《貓王》的奧斯汀畢拿、《伊尼舍林的女妖》的哥連法路、《鯨》的班頓費沙、《Aftersun》的Paul Mescal，以及《Living》的Bill Nighy爭奪。此外，被視為最佳國際電影大熱、由南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》，在提名名單中卻名落孫山。
《第95屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單
最佳電影
《西線無戰事》
《阿凡達：水之道》
《伊尼舍林的女妖》
《貓王》
《奇異女俠玩救宇宙》
《法貝曼：造夢大師》
《Tár》
《壯志凌電：獨行俠》
《上流落水狗》
《Women Talking》
最佳導演
Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》
Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》
Todd Field《Tár》
Ruben Ostlund《上流落水狗》
史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》
最佳男主角
奧斯汀畢拿《貓王》
哥連法路《伊尼舍林的女妖》
班頓費沙《鯨》
Paul Mescal《Aftersun》
Bill Nighy《Living》
最佳女主角
姬蒂白蘭芝《Tár》
安娜迪艾瑪絲《金髮夢露》
Andrea Riseborough《To Leslie》
米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》
楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男配角
Brendan Gleeson《伊尼舍林的女妖》
拜恩泰利亨利《攜步渡水橋》
Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》
巴利高根《伊尼舍林的女妖》
關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
最佳女配角
安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》
周洪《鯨》
嘉莉干頓《伊尼舍林的女妖》
珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》
許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》
最佳原創劇本
《伊尼舍林的女妖》
《奇異女俠玩救宇宙》
《法貝曼：造夢大師》
《Tár》
《上流落水狗》
最佳改編劇本
《西線無戰事》
《神探白朗：抽絲剝繭》
《Living》
《壯志凌雲：獨行俠》
《Women Talking》
最佳剪接
《伊尼舍林的女妖》
《貓王》
《奇異女俠玩救宇宙》
《Tár》
《壯志凌雲：獨行俠》
最佳原創歌曲
《Applause》《Tell It Like A Woman》
《Hold My Hand》《壯志凌雲：獨行俠》
《Lift Me Up》《黑豹2：瓦干達萬歲》
《Naatu Naatu》《革命雙雄》
《This Is A Life》《奇異女俠玩救宇宙》
最佳配樂
《西線無戰事》
《巴比倫：星聲追夢荷李活》
《伊尼舍林的女妖》
《奇異女俠玩救宇宙》
《法貝曼：造夢大師》
最佳攝影
《西線無戰事》
《中有，部分真實的偽記事》
《貓王》
《Empire of Light》
《Tár》
最佳服裝設計
《巴比倫：星聲追夢荷李活》
《黑豹2：瓦于達萬歲》
《貓王》
《奇異女俠玩救宇宙》
《夏夫人的巴黎夢》
最佳化妝及髮型設計
《西線無戰事》
《蝙蝠俠》
《黑豹2：瓦于達萬歲》
《貓王》
《鯨》
最佳音效
《西線無戰事》
《蝙蝠俠》
《阿凡達：水之道》
《貓王》
《壯志凌雲：獨行俠》
最佳視覺效果
《西線無戰事》
《蝙蝠俠》
《阿凡達：水之道》
《黑豹2：瓦干達萬歲》
《壯志凌雲：獨行俠》
最佳國際電影
《西線無戰事》(德國)
《1985阿根廷》(阿根廷)
《Close》(比利時)
《驢子伊艾奧》(波蘭)
《恬靜之夏》(愛爾蘭)
最佳美術指導
《西線無戰事》
《阿凡達：水之道》
《巴比倫：星聲追夢荷李活》
《貓王》
《法貝曼：造夢大師》
最佳動畫
《吉拿域戴拖路之皮諾丘》
《Marcel the Shell with Shoes On》
《無敵貓劍俠：8+1條命》
《海獸獵人》
《熊抱青春記》
最佳紀錄長片
《救雀奇兵》
《All The Beauty and the Bloodshed》
《火山摯戀》
《A House Made of Splinters》
《Navalny》
最佳紀錄短片
《小象守護者》
《Haulout》
《How Do You Measure a Year》
《米邱效應：疑幻疑真的水門事件》
《Stranger at the Gate》
最佳動畫短片
《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》
《The Flying Sailor》
《Ice Merchants》
《My Year of Dicks》
《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Thing I Believe It》
最佳實景短片
《An Irish Goodbye》
《Ivalu》
《在她們眼中》
《Night Ride》
《Red Suitcase》