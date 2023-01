奧斯卡2023｜楊紫瓊再鬥姬蒂白蘭芝爭影后 《奇異女俠玩救宇宙》獲11項提名 (附完整入圍名單)

《Applause》《Tell It Like A Woman》

最佳國際電影

《西線無戰事》(德國)

《1985阿根廷》(阿根廷)

《Close》(比利時)

《驢子伊艾奧》(波蘭)

《恬靜之夏》(愛爾蘭)

最佳美術指導

《西線無戰事》

《阿凡達:水之道》

《巴比倫:星聲追夢荷李活》

《貓王》

《法貝曼:造夢大師》

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

《Marcel the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠:8+1條命》

《海獸獵人》

《熊抱青春記》

最佳紀錄長片

《救雀奇兵》

《All The Beauty and the Bloodshed》

《火山摯戀》

《A House Made of Splinters》

《Navalny》

最佳紀錄短片

《小象守護者》

《Haulout》

《How Do You Measure a Year》

《米邱效應:疑幻疑真的水門事件》

《Stranger at the Gate》

最佳動畫短片

《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

《The Flying Sailor》

《Ice Merchants》

《My Year of Dicks》

《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Thing I Believe It》

最佳實景短片

《An Irish Goodbye》

《Ivalu》

《在她們眼中》

《Night Ride》

《Red Suitcase》