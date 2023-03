奧斯卡2023｜亞裔閃耀之年　奇異女俠「全家」提名　楊紫瓊成影后大熱　4亞裔入圍演員獎歷屆之冠

電影界國際盛事,第 95 屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards) 將於 3 月12 日舉行,由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)獲 11 項提名成本屆之冠,楊紫瓊更是首位最佳女主角的亞裔入圍者,加上同片關家永(Daniel M. Kwan)入圍最佳導演、關繼威入圍最佳男主角、Stephanie Hsu入圍最佳女配角,及憑《鯨》提名最佳女配角的周洪(Hong Chau),本屆共有5名亞裔入圍者競逐個人大獎,令過去常被批評「太白」的奧斯卡,其多元性成為焦點,更被形容是奧斯卡的亞裔閃耀之年。

呈現「另類」楊紫瓊 花甲之年事業再上高峰

楊紫瓊開拓了以女性為中心的港產動作片潮流,她亦出了名「唔錫身」,無論在火車上騎電單車、在高處跳下的場口,幾乎都是從不用替身。港產片的黃金時代,楊紫瓊是與成龍齊名的打星,為她帶來名利,亦讓她由武打走向國際,曾成為首位邦女郎(1997 年出演《007:明日帝國》)。但一直以來,始終鮮有發揮楊紫瓊「打得」以外不同面向的機會,直到 2018年《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians),讓人見識到她深沉老練的演技,來到《奇異女俠玩救宇宙》,更是楊紫瓊的演技大爆發,時而搞怪、時而優雅,能真誠悲傷,也能溫柔知性,她不止一次公開表示,這是她「一直夢寐以求的角色和劇本,終於有機會讓人看見我的能耐。」

《奇異女俠玩救宇宙》幕後

娛樂工業裡年齡一直被視為女藝人大敵,今年 60 歲的楊紫瓊,亦示範了只要有意志和信念,就可以打破年齡限制繼續發光發熱。楊紫瓊今年初獲頒人生第一座金球獎,拿下音樂/喜劇類最佳女主角獎,她致詞時一上台,就豪氣地表示要站在台上盡情享受一切(I'm just gonna stand here and take this all in),她亦提到,滿60歲後發現機會越來越少了,自己經過40年演藝生涯才得到這個獎,一定會抓好獎座、不會放手了,並表示自己經歷了精彩的旅程、驚人的奮鬥(incredible fight)才能站上領獎台,一番發言盡顯過人的魄力和堅毅。

楊紫瓊 (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for Champagne Fleur de Miraval)

Getty Images for Champagne Fleur

「全家」入圍 5亞裔入圍本屆奧斯卡

本屆奧斯卡的亞裔入圍者,除了《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊入圍競逐影后,還有片中飾演丈夫的關繼威入圍最佳男配角,「女兒」許瑋倫 Stephanie Hsu入圍最佳女配角獎,「一家三口」均獲提名,加上電影導演之一關家永入圍最佳導演,單是《奇》就包辦本屆亞裔入圍者中的4位。此外,《鯨》(The Whale)中的亞裔美國演員周洪(Hong Chau)亦入圍最佳女配角,將與 Stephanie Hsu 一同競逐最佳女配角,可以有2名亞裔提名者競逐同一獎項,在奧斯卡同樣前所未見。

《奇異女俠玩救宇宙》導演之一關家永於麻薩諸塞州長大。父親是香港人,母親是台灣人,從小在家中以粵語、國語以及英語溝通。 (Photo by Amy Sussman/Getty Images for WGAW)

Getty Images for WGAW

值得一提的是,近年主辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學院主動吸納更多元背景的會員,今年亦是由首位華裔主席,名製片人楊燕子 Janet Yang主持之下的奧斯卡評選,在過去由白人主導的美國電影工業,同樣別開生面,也是讓亞裔入圍者受到矚目的原因之一。

奧斯卡倡導多元價值,但過去一直被批評側重白人、男性作品,但縱觀近年的入圍名單,可見不同族裔、甚至女性作品愈來愈多。以亞裔入圍者為例,連續幾年都有亞裔入圍者在獎項上大放異彩,韓國導演奉俊昊2020年憑《上流寄生族》奪下最佳導演、最佳影片等4項大獎;2021年亦有4位亞裔入圍者,其後由中國導演趙婷《浪跡天地》獲最佳導演、《農情家園》的南韓演員尹汝貞獲最佳女配角。

種族多元、平權、自由民主等價值前所未有受到重視,亞裔電影工作者亦開始在荷里活「被看見」,然而在邁向平等的過程中,更理想的是有一日無須再分辨任何得獎者的性別、種族或年齡,就如楊紫瓊曾在 Variety 訪問中說:「我們一直在那裡,但我們沒有同樣的機會。我希望這能徹底改變一切。我希望我們作為演員,不要因為我們是非裔美國人或亞洲人或這個或那個而被選角。我們被選中是因為我們擅長我們所做的事情,我們應該有機會展示這一點。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈