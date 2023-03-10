奧斯卡2023｜班頓費沙Brendan Fraser走出性侵陰霾 以《鯨》問鼎最佳男主角

今屆奧斯卡的最佳男、女主角也有點相似，都是一位呼聲特別高的，配一位緊接其後的，而最佳男主角呼聲最高的便是班頓費沙（Brendan Fraser）。班頓費沙的事業高峰是《盜墓迷城》系列的記憶，相信大隻又靚仔的形象長留於很多人的腦海中。後來才知道他在事業的低潮期被性侵事件困擾，現在像火鳳凰般重生，實在要花上極大的勇氣。

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班頓費沙主演、由《黑天鵝》導演Darren Aronofsky執導的《鯨》，改篇自美國劇作家 Samuel D. Hunter 於 2012 年推出的同名作品。2021年1月團隊獲得電影改編權，也定好由班頓費沙出演。《鯨》講述一名因患有強迫性飲食失調症而重達272公斤的男老師，在中年承認了同性戀的性傾向，甚至為了同性情人拋棄家人。可惜情人過世後，他又因為痛苦和內疚暴飲暴食，同時嘗試修復和女兒的關係。預告片中的班頓費沙真的很巨型，事實上，那是他為電影增肥，加上每次拍攝都花上6小時化妝，以及穿上增肥服飾的效果。