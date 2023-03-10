奧斯卡2023｜班頓費沙Brendan Fraser走出性侵陰霾 以《鯨》問鼎最佳男主角

今屆奧斯卡的最佳男、女主角也有點相似，都是一位呼聲特別高的，配一位緊接其後的，而最佳男主角呼聲最高的便是班頓費沙（Brendan Fraser）。班頓費沙的事業高峰是《盜墓迷城》系列的記憶，相信大隻又靚仔的形象長留於很多人的腦海中。後來才知道他在事業的低潮期被性侵事件困擾，現在像火鳳凰般重生，實在要花上極大的勇氣。
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班頓費沙主演、由《黑天鵝》導演Darren Aronofsky執導的《鯨》，改篇自美國劇作家 Samuel D. Hunter 於 2012 年推出的同名作品。2021年1月團隊獲得電影改編權，也定好由班頓費沙出演。《鯨》講述一名因患有強迫性飲食失調症而重達272公斤的男老師，在中年承認了同性戀的性傾向，甚至為了同性情人拋棄家人。可惜情人過世後，他又因為痛苦和內疚暴飲暴食，同時嘗試修復和女兒的關係。預告片中的班頓費沙真的很巨型，事實上，那是他為電影增肥，加上每次拍攝都花上6小時化妝，以及穿上增肥服飾的效果。
班頓費沙憑《鯨》奪十個獎項
《鯨》可說是班頓費沙自 2008 年《地心探險記》和《盜墓迷城3》後，注目度最高的作品。去年就在第79屆威尼斯影展上首映，班頓費沙也因作品而獲得第80屆金球獎、第28屆影評人選擇大獎和第95屆奧斯卡金像獎最佳男主角提名。在大大小小的電影獎項裡，班頓費沙已接近憑《鯨》得到十個獎項，於是在奧斯卡最佳男主角的寶座，也獲得相對高的支持度。
2010 年代，班頓費沙在演藝界的出品大減，甚至有淡出之說，到了八年後，他才在訪問中指出，淡出的原因是曾被荷里活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾，2003年的一場記者招待會二人碰面，班頓費沙伸手打招呼時，卻突然被對方摸下體。這令他覺得很嘔心，加上Philip Berk拒絕承認錯失，令班頓費沙慢慢變得抑鬱。加上《盜墓迷城》系列帶來的傷患，讓他一直進出醫院，於是也把演藝事暫緩。這次回歸，班頓費沙帶著的不但有爐火純青的演技，也有走出傷痛的無比勇氣，值得獲得更多掌聲。
奧斯卡2023最佳男主角提名名單
- 《貓王 Elvis》｜奧斯汀畢拿 Austin Butler
- 《伊尼舍林的女妖 The Banshees of Inisherin》｜歌連法路 Colin Farrell
- 《鯨 The Whale》｜班頓費沙 Brendan Fraser
- 《日麗 Aftersun》｜保羅麥斯卡 Paul Mescal
- 《生之慾 Living》｜比爾奈伊 Bill Nighy
常見問題：
問：奧斯卡2023在什麼日子舉行？
答：2023年3月13日，香港時間8am......詳情按此
問：奧斯卡2023最佳男主角提名名單有誰？
答：有班頓費沙 Brendan Fraser憑《鯨 The Whale》入圍最佳男主角，另外有奧斯汀畢拿 Austin Butler憑《貓王 Elvis》入圍……詳情按此
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