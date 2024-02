What was I Made For?《Barbie芭比》

Wahzhazhe (A Song For My People)《花月殺手》

It Never Went Away《American Symphony》

奧斯卡2024 | 最佳國際電影

《Io Capitano》意大利

《新活日常》日本

《絕地盟約》西班牙

《The Teachers’ Lounge》德國

《特權樂園》英國

奧斯卡2024 | 最佳美術指導

《Barbie芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

奧斯卡2024 | 最佳動畫

《蒼鷺與少年》

《元素大都會》

《怪物少女妮莫娜》

《汪汪夢裡人》

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》

奧斯卡2024 | 最佳紀錄長片

《Bobi Wine:The People’s President》

《The Eternal Memory》

《Four Daughters》

《To Kill a Tiger》

《20 Days in Mariupol》

奧斯卡2024 | 最佳紀錄短片

《The abcs of Book Banning》

《The Barber of Little Rock》

《Island In Between》

《The Last Repair Shop》

《NǍI NAI & WÀI PÓ》

奧斯卡2024 | 最佳動畫短片

《Letter To a Pig》

《Ninety-Five Senses》

《Our Uniform》

《Pachyderme》

《War is Over!Inspired By The Music Of John & Yoko》

奧斯卡2024 | 最佳實景短片

《The After》

《Invincible》

《Knight of Fortune》

《Red, White and Blue》

《The Wonderful Story Of Henry Sugar》