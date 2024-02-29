第96屆奧斯卡金像獎（英文：96th Academy Awards）公布提名名單，由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》(Oppenheimer)，殺入今屆奧斯卡共獲得最多13項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳配樂等，同期賣座電影《Barbie芭比》亦有份角逐最佳電影，然而女主角瑪歌羅比及導演Greta Gerwig卻無緣角逐個人獎項。此外，由馬田史高西斯執導的《花月殺手》，主演的里安納度狄卡比奧亦未有入圍最佳男主角。
《第96屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單
奧斯卡2024｜最佳電影
《美式小說》
《滯留生》
奧斯卡2024｜最佳導演
Justine Triet茱斯汀楚特《墮下的對證》
馬田史高西斯《花月殺手》
基斯杜化路蘭《奧本海默》
尤格藍西莫Yorgos Lanthimos《可憐的東西》
祖納芬基里沙Jonathan Glazer《特權樂園》
奧斯卡2024｜最佳男主角
畢列谷巴《大師級愛情》
Colman Domingo《Rustin》
Paul Giamatti《滯留生》
斯里安梅菲《奧本海默》
Jeffrey Wright《美式小說》
奧斯卡2024｜最佳女主角
Annette Bening《泳不放棄》
Lily Gladstone《花月殺手》
Sandra Huller《墮下的對證》
嘉莉莫尼根《大師級愛情》
愛瑪史東《可憐的東西》
奧斯卡2024｜最佳男配角
Sterling K. Brown《美式小說》
羅拔迪尼路《花月殺手》
羅拔唐尼《奧本海默》
賴恩高斯寧《Barbie芭比》
麥克雷法路《可憐的東西》
奧斯卡2024｜最佳女配角
艾美莉賓特《奧本海默》
Danielle brooks《The Color Purple》
艾美莉卡弗利拉《Barbie芭比》
茱迪科士打《泳不放棄》
Da'Vine Joy Randolph《滯留生》
奧斯卡2024｜最佳原創劇本
《墮下的對證》
《滯留生》
《大師級愛情》
《五月的你，十二月的她》
《從前的我們》
奧斯卡2024｜最佳改編劇本
《美式小說》
《Barbie芭比》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《特權樂園》
奧斯卡2024｜最佳剪接
《墮下的對證》
《滯留生》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
奧斯卡2024｜最佳原創歌曲
The Fire Inside《Flamin' Hot》
I’m Just Ken《Barbie芭比》
It Never Went Away《American Symphony》
Wahzhazhe (A Song For My People)《花月殺手》
What was I Made For？《Barbie芭比》
奧斯卡2024｜最佳配樂
《美式小說》
《奪寶奇兵之命運輪盤》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
奧斯卡2024｜最佳攝影
《伯爵》(El Conde)
《花月殺手》
《大師級愛情》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳服裝設計
《Barbie芭比》
《花月殺手》
《拿破崙》
《奧本海默》
《可憐的東西》
奧斯卡2024｜最佳化妝及髮型設計
《Golda》
《大師級愛情》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《絕地盟約》
奧斯卡2024｜最佳音效
《A.I.創世者》
《大師級愛情》
《職業特工隊：死亡清算上集》
《奧本海默》
《特權樂園》
奧斯卡2024｜最佳視覺效果
《A.I.創世者》
《哥斯拉-1.0》
《銀河守護隊3》
《職業特工隊：死亡清算上集》
《拿破崙》
宮崎駿《蒼鷺與少年》角逐最佳動畫
日本動畫大師宮崎駿憑新作《蒼鷺與少年》在本月初首度奪得金球獎的最佳動畫，而在剛公布的奧斯卡提名中，《蒼鷺與少年》亦順利入圍最佳動畫。另一方面，日本影帝役所廣司主演作《新活日常》，代表日本爭奪最佳國際電影 (最佳外語片)。
奧斯卡2024｜最佳國際電影
《Io Capitano》意大利
《新活日常》日本
《絕地盟約》西班牙
《The Teachers’ Lounge》德國
《特權樂園》英國
奧斯卡2024｜最佳美術指導
《Barbie芭比》
《花月殺手》
《拿破崙》
《奧本海默》
《可憐的東西》
奧斯卡2024｜最佳動畫
《元素大都會》
《怪物少女妮莫娜》
《汪汪夢裡人》
《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》
奧斯卡2024｜最佳紀錄長片
《Bobi Wine：The People’s President》
《The Eternal Memory》
《Four Daughters》
《To Kill a Tiger》
《20 Days in Mariupol》
奧斯卡2024｜最佳紀錄短片
《The abcs of Book Banning》
《The Barber of Little Rock》
《Island In Between》
《The Last Repair Shop》
《NǍI NAI & WÀI PÓ》
奧斯卡2024｜最佳動畫短片
《Letter To a Pig》
《Ninety-Five Senses》
《Our Uniform》
《Pachyderme》
《War is Over！Inspired By The Music Of John & Yoko》
奧斯卡2024｜最佳實景短片
《The After》
《Invincible》
《Knight of Fortune》
《Red, White and Blue》
《The Wonderful Story Of Henry Sugar》