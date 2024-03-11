奧斯卡2024得獎名單｜《奧本海默》成最佳電影 路蘭膺最佳導演 愛瑪史東榮獲影后

第96屆奧斯卡金像獎（英文：96th Academy Awards）今日（香港時間3月11日）公布得獎名單，當中包括最佳電影、最佳男主角（影帝）、最佳女主角（影后）、最佳導演、最佳動畫等多個獎項。宮崎駿憑《蒼鷺與少年》相隔21年再奪最佳動畫，而羅拔唐尼首奪小金人 憑《奧本海默》贏最佳男配角。基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑《奧本海默》成最佳導演，而斯里安梅菲（Cillian Murphy）亦成為最佳男主角即影帝，《奧本海默》大豐收。最佳女主角方面，愛瑪史東（Emma Stone）於《可憐的東西》的演出助她成為影后。

愛瑪史東兩度封金像影后 愛瑪史東憑2016年愛情歌舞片《星聲夢裡人》(La La Land)於2017年首度贏得奧斯卡影后，今次她再接再厲，為《可憐的東西》挑戰女科學怪人角色，更有三點盡露破格演出，擊敗其他對手Annette Bening《泳不放棄》、Lily Gladstone《花月殺手》、Sandra Huller《墮下的對證》及嘉莉莫尼根《大師級愛情》。

宮崎駿《蒼鷺與少年》奪最佳動畫 83歲日本動畫大師宮崎駿以《蒼鷺與少年》勇奪最佳動畫，但吉卜力卻沒有派代表到場，由負責頒獎的基斯咸士禾夫代為領獎。宮崎駿憑《蒼鷺與少年》擊敗《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)、彼思作品《元素大都會》(Elemental)、美國科幻動畫《怪物少女妮莫娜》(Nimona)以及西班牙與法國合作的《汪汪夢裡人》(Robot Dreams)，他繼2003年《千與千尋》後相隔21年再奪奧斯卡電影殊榮。

《可憐的東西》暫奪三獎 John Cena全裸站台頒最佳服裝 愛瑪史東(Emma Stone)主演的《可憐的東西》(Poor Things)，入圍今屆共11項提名，一如所料擸下多項技術獎，包括最佳化妝、最佳服裝及最佳場景設計。大會安排大隻佬男星John Cena擔任嘉賓，當他揭曉最佳服裝獎項時，竟然全裸站台，脫光光只用頒獎信封遮住重點部位，效果滿分，成為頒獎禮上又一焦點。