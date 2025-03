第97屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早(3月3日)隆重舉行,入圍今屆最佳動畫分別是《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《荒野機器人》(The Wild Robot)、澳洲動畫《Memoir of a Snail》、超級無敵掌門狗之最強復仇鳥(Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)及早前勇奪金球獎最佳動畫的《貓貓的奇幻漂流》(Flow)。

《貓貓的奇幻漂流》早前勇奪金球獎最佳動畫後,至今已横掃全球逾100項大獎及提名,更角逐奧第97屆奧斯卡頒獎禮的最佳國際電影及最佳動畫,成為首部拉脫維亞入圍奧斯卡之作!《貓貓的奇幻漂流》全片「零對白」,是新銳動畫大師Gints Zilbalodis新作,將於4月26日在香港上映。電影以一隻黑貓作為主角,講述於末世洪水中與其他動物展開的一段奇幻漂泊之旅。