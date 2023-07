奧本海默｜將原子彈之父一生搬上大銀幕 死後60多年終沉冤得雪

核爆致死傷無數

第二次世界大戰期間,奧本海默被招募領導「曼哈頓計劃」,該計劃的任務是開發第一顆原子彈。他負責監督科學研究和開發,最終於1945年7月成功試驗了第一顆原子彈,並透過「三位一體Trinity」的方式試爆成功。因此被譽為「原子彈之父」。他所研發出的原子彈後來被用於轟炸日本廣島和長崎。在核爆後,他曾引用過一句話:「Now I am become Death, the destroyer of worlds. (from the Hindu scripture Bhagavad Gita)」這反映了他內心的矛盾,雖然原子彈的爆發的確令戰爭暫停,但卻為兩地帶來浩劫,造成大量傷亡。