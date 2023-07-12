奧本海默｜將原子彈之父一生搬上大銀幕 死後60多年終沉冤得雪

即將上映的矚目新片《奧本海默》（Oppenheimer）由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，根據理論物理學家羅伯特奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）一生改編，電影今次採用IMAX 65毫米及65毫米大片幅菲林攝影的拍攝技術，同時也是有史以來首部以IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。

成功研發原子彈

《奧本海默》是一部傳記劇情片，斯里安梅菲（Cillian Murphy）飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默，這位美籍猶太裔物理學家，亦是加州大學伯克利分校物理學教授。奧本海默在1904年4月22日出生於紐約市，就讀於哈佛大學，1925年獲得本科學位，1925年獲得博士學位，1929年還取得物理學博士學位。隨後，他在加州大學伯克利分校和加州理工學院工作，並於1939年成為伯克利教授。奧本海默最出名的是擔任「曼哈頓計劃」的科學總監，並成功研發了原子彈，因此奧本海默被廣泛認為是20世紀最重要的科學家之一。