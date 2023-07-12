奧本海默｜將原子彈之父一生搬上大銀幕 死後60多年終沉冤得雪

即將上映的矚目新片《奧本海默》（Oppenheimer）由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，根據理論物理學家羅伯特奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）一生改編，電影今次採用IMAX 65毫米及65毫米大片幅菲林攝影的拍攝技術，同時也是有史以來首部以IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。
成功研發原子彈
《奧本海默》是一部傳記劇情片，斯里安梅菲（Cillian Murphy）飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默，這位美籍猶太裔物理學家，亦是加州大學伯克利分校物理學教授。奧本海默在1904年4月22日出生於紐約市，就讀於哈佛大學，1925年獲得本科學位，1925年獲得博士學位，1929年還取得物理學博士學位。隨後，他在加州大學伯克利分校和加州理工學院工作，並於1939年成為伯克利教授。奧本海默最出名的是擔任「曼哈頓計劃」的科學總監，並成功研發了原子彈，因此奧本海默被廣泛認為是20世紀最重要的科學家之一。
核爆致死傷無數
第二次世界大戰期間，奧本海默被招募領導「曼哈頓計劃」，該計劃的任務是開發第一顆原子彈。他負責監督科學研究和開發，最終於1945年7月成功試驗了第一顆原子彈，並透過「三位一體Trinity」的方式試爆成功。因此被譽為「原子彈之父」。他所研發出的原子彈後來被用於轟炸日本廣島和長崎。在核爆後，他曾引用過一句話：「Now I am become Death, the destroyer of worlds. (from the Hindu scripture Bhagavad Gita)」這反映了他內心的矛盾，雖然原子彈的爆發的確令戰爭暫停，但卻為兩地帶來浩劫，造成大量傷亡。
檔案證實非間諜
大戰後，奧本海默成為一個直言不諱的國際核武器控制倡導者，也是美國戰後核政策發展的關鍵人物。然而，他在麥卡錫時代卻被指控為蘇聯間諜，存在安全風險並有同情共產主義的思想，他於1954年面臨安全審查聽證會，更被撤銷了他的安全許可證。儘管他最終被證明沒有任何不當行為，但這段經歷對他的職業生涯和聲譽造成了重大打擊。奧本海默後來繼續從事物理學工作，擔任新澤西州普林斯頓高等研究院的教授，直到1967年2月18日去世，享年62歲。在60多年後，美國能源部解密了秘密檔案，檔案中顯示奧本海默並非間諜，終讓他沉冤得雪，還他一個清白。