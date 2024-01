1984年出生的James Morrison,於2006年推出專輯《Undiscovered》出道,此碟發行首周就登上英國專輯榜第一名,而全球專輯銷量超過100萬張,成為當年英國最暢銷的男歌手專輯。之後,他的《Songs For You, Truths For Me》和《The Awakening》等專輯,亦受到不少人喜愛。