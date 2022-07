姚焯菲(Chantel)早前被爆戀情,指她與名叫Marcus的男生拍拖,除了有他們的甜蜜合照外,更有疑似Chantel性感照片流出。事後無綫高層樂易玲表示已與Chantel、她的父母及相關人士見面了解,並就事件諮詢了律師意見。

自戀情曝光之後,Chantel除了曾在IG為節目《脫毒要識Do》宣傳外,一直未有更新。直至今晚,她在IG分享了與同學仔在校內的歡樂時光,相中見到她與同學仔在課室內玩UNO、一齊望住電腦研究,又與三名男同學手持道具合照,而另一張照片見到一班同學在室內球場,但照片非常濛矓。她留言道︰「i love you guys so much…..thank you 10c」相信是因為今個學期終結,Chantel趁放暑假前與同學仔拍照留念。

不少人在Chantel的帖文留言表示支持她及愛她,Chantel亦有回覆部份留言。有人問到為何有一張照片如此模糊,她答道︰「炒左不過炒得幾靚。」