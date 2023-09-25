姚焯菲17歲生日 預告回港讀大學

星夢歌手姚焯菲(Chantel)早前17歲生日，其fans「姚焯菲官方後援會」(CFC)為她舉行《Chante17iu Birthday Party》生日派對，這是Chantel成年前最後一個生日，共有逾200位fans和Chantel的親友參加，現場進行各種遊戲互動，氣氛熱烈。

17歲生日標誌著Chantel進入演藝圈第三個年頭。席上Chantel一時感動落淚，因為看到fans一直全力支持，她又罕見敞開心扉說：「我知道這3年大家走過的路都不容易。或許有些人不喜歡我，但我經常看到有人站出來，為我說公道話。你們經常也這樣做，所以我真心想向大家說一聲謝謝，希望大家繼續支持我。」