姚焯菲17歲生日 預告回港讀大學

星夢歌手姚焯菲(Chantel)早前17歲生日，其fans「姚焯菲官方後援會」(CFC)為她舉行《Chante17iu Birthday Party》生日派對，這是Chantel成年前最後一個生日，共有逾200位fans和Chantel的親友參加，現場進行各種遊戲互動，氣氛熱烈。
17歲生日標誌著Chantel進入演藝圈第三個年頭。席上Chantel一時感動落淚，因為看到fans一直全力支持，她又罕見敞開心扉說：「我知道這3年大家走過的路都不容易。或許有些人不喜歡我，但我經常看到有人站出來，為我說公道話。你們經常也這樣做，所以我真心想向大家說一聲謝謝，希望大家繼續支持我。」
派對期間，Chantel和fans一起玩遊戲，其中玩真心話大冒險環節時，即時推高現場氣氛。她又挑戰現場翻跳越南神曲《Ding Ding Dang Dang》的舞步，又參與雙語遊戲。在真心話環節中，她談到了未來的升學計畫，「中學畢業後應該返香港讀大學，這是其中一個選項，因為那樣才可以有更多機會與你們見面。」
此外，Chantel現場演唱《#BFF》，表達了與fans之間的友誼外，還唱了今年兩首派台歌曲《小出走》和《這個姿態》。她還透露：「下一首歌會以成長為主題，已經錄製完成，即將拍攝MV，預計今年內發布。」