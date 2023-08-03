姜濤演唱會｜姜濤派洋蔥！自覺愧對姜糖哭了 到街頭舉牌體驗視fans做家人

姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚在亞洲博覽館開鑼。個唱除了請來ERROR的肥仔任表演嘉賓外，更請到林海峰，他的環節變成棟篤笑，大談姜糖的付出，又謂自己因為姜濤的關係，令事業再創高峰，最後更不忙重演年初頒獎禮「掃！掃！掃！」的畫面。 說到最令人感動的環節，莫過於在姜濤唱完《追》之後，大會播出他在銅鑼灣街頭的片段，大談自己對姜糖的看法，畫面亦見到「姜濤誕」的情況。

街頭舉牌戥姜糖辛苦 姜濤在片中表示平日很愛看姜糖寫的信，每次外出都會袋一、兩封看他們寫的東西。之後工作人員給他看「姜濤誕」的情況，及不同國家姜糖的應援，他表示要放大些看看大家的樣子，更驚訝自己在海外有這麼多支持者。 他表示從工作人員口中得知，有粉絲一直舉著燈牌，直言對大家的付出難以想像。他稱要體驗fans的付出，見到他特意到銅鑼灣街頭舉牌，他大叫「好攰！姜濤真係好黑人憎！好攰呀！」他繼說︰「諗起佢哋每一個人企喺度，見到我架電車過嘅時候……」

姜濤哭了︰好對唔住！ 此時見到姜濤已舉了近20分鐘，之後他坐在地上哽咽︰「我望大家望得唔夠多，我要stay耐啲，諗起佢哋去逼真係好心嗡，我只知自己要做好啲歌，表演好比大家睇就足球，但我做得好唔足夠……尤其是呢兩年，某程度……我仲好驚每個支持我嘅fans……我無咩自信面對大家，好對唔住！唔應該懷疑你哋係咪度，我要同大家緊密多啲，入行5年以來，從來未試過咁想見到你哋，由呢一刻開始要變成我生命中真正嘅屋企人，辛苦你哋！」接著唱出另一首新歌《好得太過份》送給fans，並表示以後大家有甚麼錯都要互相提醒。