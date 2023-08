姜濤演唱會｜姜濤派洋蔥！自覺愧對姜糖哭了 到街頭舉牌體驗視fans做家人

姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚在亞洲博覽館開鑼。個唱除了請來ERROR的肥仔任表演嘉賓外,更請到林海峰,他的環節變成棟篤笑,大談姜糖的付出,又謂自己因為姜濤的關係,令事業再創高峰,最後更不忙重演年初頒獎禮「掃!掃!掃!」的畫面。 說到最令人感動的環節,莫過於在姜濤唱完《追》之後,大會播出他在銅鑼灣街頭的片段,大談自己對姜糖的看法,畫面亦見到「姜濤誕」的情況。

街頭舉牌戥姜糖辛苦 姜濤在片中表示平日很愛看姜糖寫的信,每次外出都會袋一、兩封看他們寫的東西。之後工作人員給他看「姜濤誕」的情況,及不同國家姜糖的應援,他表示要放大些看看大家的樣子,更驚訝自己在海外有這麼多支持者。 他表示從工作人員口中得知,有粉絲一直舉著燈牌,直言對大家的付出難以想像。他稱要體驗fans的付出,見到他特意到銅鑼灣街頭舉牌,他大叫「好攰!姜濤真係好黑人憎!好攰呀!」他繼說︰「諗起佢哋每一個人企喺度,見到我架電車過嘅時候……」

姜濤哭了︰好對唔住! 此時見到姜濤已舉了近20分鐘,之後他坐在地上哽咽︰「我望大家望得唔夠多,我要stay耐啲,諗起佢哋去逼真係好心嗡,我只知自己要做好啲歌,表演好比大家睇就足球,但我做得好唔足夠……尤其是呢兩年,某程度……我仲好驚每個支持我嘅fans……我無咩自信面對大家,好對唔住!唔應該懷疑你哋係咪度,我要同大家緊密多啲,入行5年以來,從來未試過咁想見到你哋,由呢一刻開始要變成我生命中真正嘅屋企人,辛苦你哋!」接著唱出另一首新歌《好得太過份》送給fans,並表示以後大家有甚麼錯都要互相提醒。