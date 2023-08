姜濤演唱會｜姜濤被小昆蟲嚇親 羅志祥任尾場嘉賓 Do姐及毛姐現身睇騷 (附完整歌單)

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》今日(5日)舉行尾場,他的偶像羅志祥(小豬)於近3時現身機場,數十名粉絲在場等候,小豬一見到粉絲即上前與影大合照,其後到停車場出發前往亞洲國際博覽館,這亦是自2019年之後,小豬首次訪港。

姜濤演唱會尾場依然有不少姜糖入場為偶像打氣造勢,更有小朋友染成一頭淺色頭髮做「小姜濤」,他們在應援區大叫口號:「姜濤,我哋永遠係一家人!」又大玩燈浪。場內則有粉絲排隊到台前舉牌拍照留念,未見混亂。