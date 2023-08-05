姜濤演唱會｜姜濤被小昆蟲嚇親 羅志祥任尾場嘉賓 Do姐及毛姐現身睇騷 (附完整歌單)

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》今日(5日)舉行尾場，他的偶像羅志祥(小豬)於近3時現身機場，數十名粉絲在場等候，小豬一見到粉絲即上前與影大合照，其後到停車場出發前往亞洲國際博覽館，這亦是自2019年之後，小豬首次訪港。 姜濤演唱會尾場依然有不少姜糖入場為偶像打氣造勢，更有小朋友染成一頭淺色頭髮做「小姜濤」，他們在應援區大叫口號：「姜濤，我哋永遠係一家人！」又大玩燈浪。場內則有粉絲排隊到台前舉牌拍照留念，未見混亂。

姜濤演唱會｜ Do姐及毛姐現身 演唱會開始前，多位嘉賓入場，包括「Do姐」鄭裕玲、「毛姐」毛舜筠一家四口、Gin Lee、林奕匡、Win Win、Ash及Alina等，不少得的還有姜媽、姨丈及姨媽，他們現身即時引來一陣騷動，全場姜糖大叫。然而，姜爸則未有露面。

姜濤演唱會｜小昆蟲突然來襲 姜濤演唱會尾場於8時30分開始，當他唱完《我只在乎你》，忽然有隻小昆蟲圍住他，嚇得他不停走避，他說：「點解有隻嘢嗡住我！尾場搞啲咁嘢！」任姜濤如何撥走，小昆蟲仍然圍住他飛，最後更停留在他的頭髮上。他謂：「證明動物界都嚟睇！」之後他步回舞台中央，再唱出《風雨不改》及《亞特蘭提斯》。及後他續說，轉眼已是最後一場，雖然有點累，但仍會盡力交出最好的表演，希望大家好好enjoy今晚。

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姜濤演唱會｜肥仔上台為姜濤補妝 姜濤在台上感言：「今年學了不少道理，希望自己不要變成Dunmy，就算自己變了Dummy，也要提醒自己。」其後ERROR的肥仔上台，用毛巾為姜濤印汗，他笑指受人所托要為姜濤補妝，從衫袋拿出化妝掃及遮瑕膏。肥仔稱知道姜仔好dry，著他拆開擺放在台上、一個人型公仔身上的浴袍，姜濤說：「你尾場玩咩呀？」一拆開，原來又是毛巾，肥仔著他簽名，笑言完騷便會高價出售。肥仔稱觀眾在演唱會尾場應該叫得大聲點，又笑問誰人有看ERROR的演唱會，全場大叫，肥仔卻笑說：「有咁多人咩？我哋都無去咁大個場開！」之後二人合唱《特務肥姜2.0》，並呼籲觀眾在尾場要繼續high。 姜濤演唱會｜唱《Dear My Friend,》一度哽咽 姜濤唱出《Dear My Friend,》時一度哽咽，向姜糖說對不起，他解釋今次個唱沒打算唱這首歌曲，然而得知「那位朋友」在現場，於是決定演繹。之後他整理情緒，再投入唱出張國榮作品《追》。當台上播出姜濤體驗姜糖付出的影片期間，全場姜糖隨即拿起「姜」字燈牌作回應，畫面見到姜濤坐在地下哽咽，一眾姜糖大叫「姜濤！」及後，姜濤唱完《好得太過份》後，表示今晚是最多燈牌的一晚，他稱只是舉了廿分鐘燈牌，相比姜糖的付出很微不足道，但他真的視姜糖為家人。

姜濤演唱會｜邀請羅志祥出場：入行希望同台演出 姜濤請出羅志祥(小豬)時，用普通話表示，自己入行是希望有天可以與對方同台演出，大會隨即播出姜濤參加《快樂男聲》的片段，當時由小豬擔任評判，又播出生日會時小豬錄影的短片，之後唱出《No Joke 》。 由於小豬今日才到港，所以二人合唱跳唱部份只得下午彩排時間，然而二人也很合拍。小豬表示，得知姜濤很想吃火鍋，但著他少吃些，又謂二人私下也不時交流及留意對方的動態。小豬問姜濤：「如果我開演唱會，會否可以當嘉賓？」姜濤表示：「我會推掉所有工作。」小豬自言5時已到達會場，在旁看姜濤準備。之後小豬再問Dummy是怎麼意思，姜濤答：「是英文」，引來全場大笑，姜濤再笑謂是冷麵，小豬則笑稱以為是廣東話。 小豬請姜濤落台後表示，常常收到姜糖的訊息，他又謂姜濤年紀還年輕，他的壓力也不少，但知道姜糖很支持他。其後小豬請自己的舞蹈員出場唱出《鬧翻天》，但舞蹈員久久未出現，小豬要大叫請他們出場，場面搞笑。之後小豬走到T字舞台前著全場觀眾起身，氣氛高漲。

姜濤演唱會｜自覺不足 盼觀眾別介意 姜濤向觀眾表示，這幾晚有好及不好的地方，希望大家不要介意，他會努力，接著他稱大家不用戴口罩見面，要唱出最後一首歌曲《蒙著嘴說愛你》，全場隨即大叫「唱多幾首！」唱到中段，姜濤把咪遞給舞蹈員，對方勉強完成，他在旁笑過不停。唱畢後，他走到舞台不同位置跟大家揮手，期間姜糖不停大叫encore，非常亢奮。 約5分鐘之後，姜濤再度出場，他說：「我請返樂隊出場先，但其實個流程係咪咁？平時睇演唱會多，到自己開就唔係好知個rundown。」他應姜糖要求唱出《123我愛你》及《一天多一點》，演唱會大約在晚上11時完場。