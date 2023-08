MIRROR成員姜濤過去四日在亞洲博覽館舉行個唱《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》,尾場更有Do鄭裕玲及毛舜筠等入場支持。最令人意外的是,無綫的馬海倫及李芷晴和鍾晴齊齊入場睇騷,馬海倫在社交平台上載三人合照,留言說︰「昨晚開心咗成晚,感謝姜糖粉絲送好多姜糖相和紀念品。」按她的出po日子計算,她們是購得第三場的門票,而當晚的嘉賓為湯令山。