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娛樂
2023-10-27 20:51:09

姜濤爆姜爸氣場似發哥 未能做小豬演唱會嘉賓感可惜(附訪問片)

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姜濤爆姜爸氣場似發哥未能做小豬演唱會嘉賓感可惜

姜濤今日出席中環的品牌盛大活動。 (羅錦鴻攝)

姜濤今日出席中環的品牌盛大活動，同場還有麥浚龍、鍾雪瑩、蔡思韵、楊偲泳，MIRROR經理人花姐今日竟走入記者群中，充當娛記，並向姜濤發問第一條問題：「姜濤你宜家心情係咪好緊張呀？」姜濤即答：「少少啦！因為都比較少出席公開活動，有時會有啲唔慣，但都好開心見到在場嘅一位粉絲支持，因為真係好辛苦嘅知道。」今日同場見到周潤發，姜濤自言好高興，因他小時候與家人都會睇發哥電影，喜歡作品計有《英雄本色》、《賭神》、《精裝追女仔》等，對於獲發哥表示欣賞，姜濤即問：「佢識我呀？」表示跟前輩合作是後輩的榮幸，其實見到已經好開心，他仲爆姜爸經常扮發哥，他解釋是氣場似發哥，尤其發嬲時候。

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姜濤 姜濤

偶像羅志祥（小豬）來港舉行演唱會，對於無緣擔任小豬個唱嘉賓感到可惜：「一直有遷就那個期，但冇辦法，因為碰到MIRROR綵排期間，唔想因為自己嘅事影響團隊。所以同小豬講，佢都理解，我相信下一次一定有機會。」姜濤坦言心情的確有少少可惜。

即將到迪士尼樂園舉行的活動出現滯銷情況，姜濤謂：「我哋大家都知道呢件事，我哋都覺得順其自然，因為在呢行發生很多事情，都唔係我們作為藝人可以控制，所以我哋只能做好自己嘅表演畀Fans睇，對得住佢哋買飛就足夠。」並指公司制定的策略或票價，他們也沒辦法控制，所以都是交給公司決定。

姜濤自認日前貪玩公開戀情，他再次否認緋聞：「當時我拍攝品牌嘢，我見到那個細路女小Model，我就真係好鍾意好鍾意佢，就同佢講做我女朋友，佢嗰吓應承咗，我當然開個玩笑。」繼而引起外界誤會，他強調目前真的沒有女朋友。隊友Jer（柳應廷）考車一take過，他表示羨慕，有問對方學車牌攻略，現時工作比較忙，自己沒有時間繼續學車。被問到早前跑街被偷拍，他稱不會減少街跑，會照樣出街跑步及打波。

姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤出席盛會。 (羅錦鴻攝) 麥浚龍 蔡思韵 鍾雪瑩 楊偲泳
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