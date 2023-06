MIIRROR成員今年夏天起各自開騷,除了四子柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)、姜濤、呂爵安(Edan)會舉行首個售票個人演唱會外,李駿傑(Jeremy)亦為電訊商首辨個人音樂會,陳卓賢(Ian)、江𤒹生(Anson Kong)緊接下年開屬於自己個唱。

繼Jer、Anson Lo之後,姜濤今日亦公開其個人演唱會的宣傳海報,今次個唱名為「KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」,以「WAVES」來代表「濤」作為今次主題,海報構圖亦獲姜糖大讚有型,姜濤浸在水中露出上半邊臉,展示出殺死人的凌厲眼神,個唱從8月3日(MIRO場)開鑼,並在8月4、5日(公眾場)辦一連三場假會展舉行,令粉絲大呼期待。