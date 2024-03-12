婚後事｜亞視新聞小花不滿變羅天宇「約炮」對象 TVB︰所有相片均合法取得

《婚後事》中的羅天宇是靜海 Mira（王敏奕飾）的「樹窿」，同時愛在交友App約炮，而且他的「新朋友」個個都是靚女。由於不少照片都是藝人照片的P圖，早前有網民就發現其中一張照片是p了圖的三太，因而成為熱話。 前亞視新聞主播曾子晴日前出po指她的照片驚現在羅天宇的交友app內，大斥離譜。

曾子晴在社交網晒出一張《婚後事》的截圖，見到羅天宇正在玩交友app，而右下角一眾囡囡的照片就見到一張疑為曾子晴的照片。她隨即發文說：「鄭重聲明，本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？#婚後事#一次過約咁多女#你好嘢」 其後曾子晴編輯帖文，將羅天宇及一眾女生的照片打格處理，並再留言道：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心」。昨日更索性將整張劇照打格，只用了一個emoji留言。