婚後事｜亞視新聞小花不滿變羅天宇「約炮」對象 TVB︰所有相片均合法取得

《婚後事》中的羅天宇是靜海 Mira（王敏奕飾）的「樹窿」，同時愛在交友App約炮，而且他的「新朋友」個個都是靚女。由於不少照片都是藝人照片的P圖，早前有網民就發現其中一張照片是p了圖的三太，因而成為熱話。
前亞視新聞主播曾子晴日前出po指她的照片驚現在羅天宇的交友app內，大斥離譜。
曾子晴在社交網晒出一張《婚後事》的截圖，見到羅天宇正在玩交友app，而右下角一眾囡囡的照片就見到一張疑為曾子晴的照片。她隨即發文說：「鄭重聲明，本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎咗我IG張相，做羅天宇其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？#婚後事#一次過約咁多女#你好嘢」
其後曾子晴編輯帖文，將羅天宇及一眾女生的照片打格處理，並再留言道：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心」。昨日更索性將整張劇照打格，只用了一個emoji留言。
無綫今日發聲明表示所有照片都是從均合法取得，而且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付，強調一 向致 力 於遵 守版 權 法律 與 尊重 個人隱私，對 於 保 護創 作人 權 益持堅定立場。
無綫聲名如下︰
關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女 士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內 容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製 作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。 針對 曾女 士 提出 的 指控 ，我 們 注意 到 她後 來所 述 可能 涉 及第 三 方 的情況。我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細 釐清所有事實真相。 無綫 電視 一 向致 力 於遵 守版 權 法律 與 尊重 個人 隱 私， 我 們對 於 保 護創 作人 權 益持 堅 定立 場。 若 本台 節 目確 實存 在 未經 授 權使 用 他 人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起 相應責任。