季前賽｜童愛玲首與姜濤合作讚對方電力十足 49歲保養得宜被讚美魔女

童愛玲久未於幕前演出，最近低調復出出演ViuTV熱播劇《季前賽》，與姜濤首次合作飾演兩母子。49歲嘅童愛玲日前出席劇集記者會時狀態佳，無論樣貌定身型都相比起1994年與黎明拍攝廣告中嘅「阿May」幾乎零變化，被讚美魔女。

童愛玲將於《季前賽》第9集出場，劇情講述童愛玲失蹤4年後突然回家，不過阿孝（姜濤飾）無法原諒母親當年拋下自己與「老闆仔」細佬（黃梓樂飾），將佢趕走。童愛玲曾於社交平台分享，今次係演過最有挑戰性嘅人物，所以一直擔心自己做得唔好，又多謝姜濤令佢入戲：「和姜濤對戲時，他的眼神流露出的孤獨和失望，讓我自然反應出對他的內疚和後悔。演戲是兩個人的合作，謝謝你」。童愛玲更加大讚姜濤電力十足，又指覺得好幸運，由黎明到姜濤都可以合作，仲話自己親生仔細過姜濤，無佢咁乖咁生性，如果好似姜濤咁就好。

當年21歲就被劉德華經理人張國忠睇中，隻身來港發展嘅童愛玲出演過《火蝴蝶》、《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《流氓醫生》等電影，曾與梁朝偉、劉青雲、吳鎮宇等人合作，被指為「男神磁石」。2003年嫁予台灣富商王敦民後就淡出娛樂圈，閒時就行山做Gym；另外每日勤於護膚，以保持靚樣。

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