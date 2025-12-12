宋熙年舉家赴新西蘭，見證餅印妹妹舉行夢幻婚禮。

現年40歲的宋熙年(Sarah)在2007年奪國際中華小姐冠軍，加入TVB後主要擔任主持的工作，2016年她與陳智燊(Jason)結婚，並誕下兩子，其後兩公婆滿約離巢TVB轉營做KOL，搞得有聲有色。日前，宋熙年的餅印妹妹在新西蘭舉行夢幻婚禮 ，她與老公偕同兩子舉家到場見證。

三母女如餅印 宋熙年與妹妹向來感情要好，而妹妹的顏值不時被網民大讚媲美家姐，數月前宋熙年曾飛到首爾出席妹妹的告別單身派對，轉眼間，妹妹正式出嫁了。宋熙年日前舉家在新西蘭見證妹妹幸福甜蜜時刻，並在社交網分享多張照片，見婚禮在戶外大草地舉行，面向山和海景，環境優美，眾人盛裝現身。宋熙年的兩子穿上西裝，十足小紳士，更向姨姨寫下祝福；當中，更見宋熙年與妹妹及媽媽合照，三人笑得燦爛，如餅印一樣，畫面溫馨有愛。

妹妹老公同姓？ 宋熙年以英文向妹妹送上祝福，並留言：「見證兩位美好靈魂的結合，開啟一段充滿愛、喜悅、尊重和無數珍貴回憶的新篇章。致新婚的宋先生和宋太太！感謝你們讓我們兩家人在這個美好的日子里相聚。永生難忘。我愛你們！#loveandfamily #TheSongs」，不過，宋熙年寫上「To the new Mr. & Mrs. Song」，網民都好奇妹妹的老公是否同樣姓「宋」。