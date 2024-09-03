專訪｜呂爵安Edan「戀愛腦」曾因失戀爆喊 陳凱詠JACE訓斥同學愛拍拖

MIRROR成員呂爵安(Edan)首度推出男女合唱情歌，與曾一起主持《激安百貨》的陳凱詠(JACE)合唱《漸漸我們》，如今再度碰頭合唱分手情歌，兩人大談中學戀事。向來理性的Edan自爆曾經「戀愛腦」，更因分手觸發淚腺；JACE則訓導主任上身，讀書年代訓斥同學拍拖浪費時間。兩人更預告仍有合唱計劃，籲大家密切留意。

難忘公開撩耳屎

不說不知，原來JACE與Edan告別《激安》後，僅靠社交平台虛擬接觸，雖然過去4年近乎零交流，原來JACE不時在Edan腦海出現，Edan直言對JACE的急智與應變能力，以及爽直作風印象深刻，早已想過找對方合唱，曾建議合作影視作品，終於因拉闊促成再次合作，JACE笑言，Edan的爛gag一點都沒進步，然後認真道，「雖仍是嬉皮笑臉，但內裡多了一份成熟和沉穩。」兩人經常互窒，但心底裡欣賞彼此的專業和認真，Edan續指JACE轉型做獨立歌手，絕不容易，「感覺她仍是樂天、好有條理、很清楚自己又有主見的女生，她好厲害，經過好多困難，仍努力追尋自己想做的事，這拼勁好值得欣賞，自問未必做到。」

回想當年主持直播節目，留下不少爆笑回憶，Edan笑言最瘋狂是公開示範「撩耳屎」，他憶述，「那時賣一個撩耳屎的產品，有鏡頭，我真係直播俾大家睇。」JACE印象深刻，高呼好驚好黐線，驚訝當年已時MIRROR成員的他零偶包，問道，「現在應該唔敢做？」早前掀起黑圖大戰的他毫不猶疑答道，「唔驚？邊個會無耳屎？可能事前會清一清，那時我都有事先check check，驚嚇親大家。」