專訪｜林宥嘉一場大病學習在黑洞裡感恩 結婚6年學做丈夫：有時要為太太犧牲下(附訪問片)

宥嘉對於重臨香江開騷大表期待,他表示,「我記得過去在香港演出時,曾經跟香港的朋友們說: 『This is your Concert 』,如今重新啟動IDOL巡唱,亞洲首站又回到香港,我覺得非常巧合,也非常期待。」宥嘉於2018年底啟動的「idol巡唱」,大膽地要求樂迷別要帶熒光棒或燈牌入場,前衛地結合藝術與流行音樂,獲一致好評,他坦言,idol演唱會是音樂事業的里程碑,卻沒料到還未結束就遇上世紀疫情,整條地球村的運作突然停頓,「這兩三年有很多新經歷,重啟『I. D. O. L』希望表達當中的累積跟學習,『ONLY LOVE OVERFLOW BLACKBHOLES』是今次最想帶給大家的訊息。」

不是完美爸爸

宥嘉透露暫未確定太太、酷比和pipi會否同行,但他的父母則會順道來港旅遊和睇騷。在疫情期間,太太丁文琪誕下幼女pipi,宥嘉做第二任爸爸,事業與家庭兩兼顧,他坦言仍要不斷學習和調節,「大家若想到hero,可能會想起你的爸爸,每個人做爸爸媽媽也有第一次,我不是完美的爸爸,但我們仍會try to be hero, try to love。」跟太太結婚6年,宥嘉認為夫妻相,要學習犧牲自己的需要,例如完成累透的工作回家,想很放鬆地吃飯,「但如果太太有很辛苦的事情,她需要有人幫忙,我就會犧牲了現在好想食飯的感覺去幫她,做丈夫有時要犧牲一下。」他深信夫妻彼此體諒的互動相處,對家庭關係必有幫助。