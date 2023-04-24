專訪｜林宥嘉一場大病學習在黑洞裡感恩 結婚6年學做丈夫：有時要為太太犧牲下(附訪問片)

香港樂迷終等到台灣歌手林宥嘉(Yoga)再次來港開騷，因疫情被迫暫停的《idol世界巡迴演唱會》於今年重啟，亞洲區巡唱以香港為首站，將於本周五(28日)開始於紅館舉行一連三場演唱會。宥嘉向來重視香港樂迷，早前透過視象接受本報專訪時，主動以廣東話跟好久不見的粉絲打招呼，剛推出新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》的宥嘉，會否繼《壞與不壞》後再為香港樂迷帶來新廣東歌？他透露，「其實過去有些歌，原本就是廣東話demo，但是大家從來沒有聽過，亦從沒發表過，至於有沒有『新廣東歌』？也是有機會。」曾以視像方式擔任林家謙演唱會嘉賓，到底今次兩人會否「真同台」演出？宥嘉繼續大賣關子，「每晚3小時已不夠時間，嘉賓方面，也是有機會的。」

idol巡唱是里程碑 宥嘉對於重臨香江開騷大表期待，他表示，「我記得過去在香港演出時，曾經跟香港的朋友們說：『This is your Concert』，如今重新啟動IDOL巡唱，亞洲首站又回到香港，我覺得非常巧合，也非常期待。」宥嘉於2018年底啟動的「idol巡唱」，大膽地要求樂迷別要帶熒光棒或燈牌入場，前衛地結合藝術與流行音樂，獲一致好評，他坦言，idol演唱會是音樂事業的里程碑，卻沒料到還未結束就遇上世紀疫情，整條地球村的運作突然停頓，「這兩三年有很多新經歷，重啟『I. D. O. L』希望表達當中的累積跟學習，『ONLY LOVE OVERFLOW BLACKBHOLES』是今次最想帶給大家的訊息。」 每日寫感恩日誌 過去3年疫情，令不少人活像掉進黑洞，宥嘉也不例外，他分享，「其實我和我的家庭也經歷過一些挑戰，因為有一段生病的時間，這病也由壓力形成，在這段日子我和醫生都很努力，最終的good start是醫生叫我每天都要be thankful，寫下感恩日誌，後來真的有些變化，當然我現在已康復，所以be thankful也是這次演唱會想跟大家分享的訊息。」

不是完美爸爸 宥嘉透露暫未確定太太、酷比和pipi會否同行，但他的父母則會順道來港旅遊和睇騷。在疫情期間，太太丁文琪誕下幼女pipi，宥嘉做第二任爸爸，事業與家庭兩兼顧，他坦言仍要不斷學習和調節，「大家若想到hero，可能會想起你的爸爸，每個人做爸爸媽媽也有第一次，我不是完美的爸爸，但我們仍會try to be hero, try to love。」跟太太結婚6年，宥嘉認為夫妻相，要學習犧牲自己的需要，例如完成累透的工作回家，想很放鬆地吃飯，「但如果太太有很辛苦的事情，她需要有人幫忙，我就會犧牲了現在好想食飯的感覺去幫她，做丈夫有時要犧牲一下。」他深信夫妻彼此體諒的互動相處，對家庭關係必有幫助。