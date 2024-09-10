彭秀慧專訪｜腦退化亡母啟發獨腳戲創作 「人生殘忍程度似日落」

記憶，如果有一天失蹤了，「它」會往哪裡去？彭秀慧(Kearen)的亡母生前患有腦退化症，面對逐潮失去記憶的母親，患癌的父親，照顧者如何諒解對方與自己的不足？親身經歷的感受，促使Kearen創作獨腳戲劇本之念，隨著約滿英皇後，她決定重踏獨腳戲舞台，於11月1日起於香港演藝學院歌劇院上映7場《失憶【諒解】備忘鹿》。

積極面對父親患癌 邁向「49+1」的Kearen亦面對生離死別，也是新作的創作緣起，「我的獨腳戲通常來自所經歷的事或感受，本身好想寫關於回憶或失憶的事，這幾年我最有感受是媽媽離開或是她離開之前，所面的失憶回狀態，我經常會想當自己經歷這件事，究竟我腦海殘存甚麼呢？又或者失去的記憶去了哪裡？」兩年前患腦退化症的母親離逝，最近父親亦患上癌症，她自言不容易被拖進情緒低谷，仍會抱積極態度面對，面面有病的父親，她會想辦法令他過得開心，或者轉換焦點，找方法別讓他停留在患病的狀況。作為照顧者，同時要應付每天繁忙的工作，她坦言，「我是獨女，基本上我要照顧他們時，是一個擔子，在我能力範圍裡，我可做到的事未必是最好，但起碼會去做好，而希望他們理解我的選擇，或者我做的事是他們值得驕傲的，我覺得這件事好重要。」 時間不等人 話雖如此，照顧過程難免自感虧欠，彭秀慧認為，學習永遠發生在下一步，最重要是在能力範圍以最好方法處理，「假使你有遺憾，但事情已完結了，不應該將自己拖垮在情緒之中，只能好老套地learn from failure，你就會變得更好。」就如一套戲拍得差勁，與其怪自己技不如人，倒不如積極地從錯誤中學習，「《29+1》有一句說話是『時間不等人』，來到人生這階段更殘忍，那殘忍程度，就像你看日落一樣，真的抓不緊，剎那間就過咗，其實人生都是這樣，若果在這刻可做的已做好，沒甚麼要想，當然趁有機會補救時就補救。」 專訪｜呂爵安Edan「戀愛腦」曾因失戀爆喊 陳凱詠JACE超理智讀書唔拍拖(有片)

人生使命 目前仍是單身的她笑言，沒有下一代要顧慮，某程度上可以瀟灑一點，「但你會迷失，看到有些人努力賺錢養家，但我的動力我的目的是甚麼，這是這階段的我要去思考的。」她自言是幸運兒，仍有能力去策動不同的項目，仍有觀眾欣賞自己的作品，「我人生其中一個滿足感，是透過我的作品去啟發別人思考，為對方生命帶來改變，這是現時的使命和價值。」 《月球下的人》仍有力量 在彭秀慧眼中，每一齣獨腳戲都是親生骨肉，假如硬要她選一套時，答案不是最為人熟悉的《29+1》，而是觸及人生挫敗這永恆主題的《月球下的人》，「因它象徵經歷很多挫敗的成長，那種挫敗是別人標籤你，或是自覺好失敗，這主旋律在自己生命裡會不斷重複，有時會氣餒，有時會覺得自己想飛的初心和勇氣，那種覺得自己什麼都做到的天真，那種勇氣，這作品對我的啟發仍然有力量。」巿道彼弱，仍自資演獨腳戲，她慶幸自己還有這點傻勁，但仍要強大心臟面對嘲諷，甚至虧蝕的後果。她強調並非抗拒找投資者合作，「獨腳戲是我一手一腳建立的樂園，自資好像很厲害，其實我只是花錢做自己想做的事，確實有有風險，未必可回本，如果真的蝕了就更努力賺錢，不是說自己好有錢，我就這樣任性衝動的人，但會無悔。」 Make up: Iris Luk Hair: Jo Lam @ Salon Trinity Wardrobe: Charlotte Ng Studio Venue: @momento