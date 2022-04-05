專訪｜首奪叱咤專業推介冠軍 吳林峰跨出唱與作的掙扎：冇諗過大家仲記得我係唱歌的

「冇諗過大家仲記得我係唱歌的。」是創作歌手吳林峰去年在《明天一切如常》演唱會的感言。曾為MIRROR成員Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)、Jeremy(李駿傑)及許廷鏗、陳栢宇等寫下多首hit歌，吳林峰坦言曾對歌手身份感疑惑，「自己唱歌好似冇人聽，為別人寫的歌卻好多人聽。」但想到從busking到獲許廷鏗賞識邀作曲，繼而以獨立歌手身份出道，首個演唱會座無虛席，實屬難能可貴，也就重拾創作初心。最近，他憑《我也難過的》奪得叱咤專業推介首支冠軍歌，在社交平台分享喜訊，「做音樂嘅我，其實最希望嘅就係得到大家認同，然後再得到自己認同！我要未來做更加多奇蹟，寫好每一首歌！」言猶在耳，吳林峰預告新作《土撥鼠之日》將首次獲黃偉文填詞，並揚言要「癲盡佢」，樂迷拭目以待。

演唱會如強心針 去年初憑《樂壇已死》知名度大增的吳林峰，從出道作《你是萊特》到《下一束強》、《越壞越強》等歌曲，治愈系演繹早已俘虜不少樂迷，但他為人作曲的作品如《迴光物語》、《狂日人記》、《小諧星》、《半》、《純白》等，流行程度都比自家歌曲更高，他坦言，「曾懷疑自己唱歌是否好差，仍適合繼續做歌手嗎？ 那時會有恐懼，繼續推出自己的歌是否好事？」去年，他獲邀簽約唱片公司，並在麥花臣舉行首次個人演唱會，歌迷反應熱烈，猶如打了一支強心針，「沒想過大家也記得我是唱歌的，有段時間對自己的界線很糢糊，那晚讓我拋低顧慮，唱歌和作曲可以並存。」回頭細想，能獲監製和歌手們賞識，以興趣作事業，實是幸福事，「其實上年有很多突破，從沒想過自己會寫《狂人日記》這種progressive rock，即使是《小諧星》曲風，都有段時間沒有再寫，原來我都做得到。」

向小克、 Carl 叔叔公開示愛 談起《我也難過的》的創作靈感，吳林峰笑言有點心虛，原來他常被圈外女友督促清理舊照，某晚他刪除與前度的舊照時，勾起回憶，寫下這歌抒發感受，「我在IG story上載一段旋律，小克反過來問：『不如讓他填詞？』過程跟《樂壇已死》相反。」獲小克主動獻筆，吳林峰當然「𦧲飯應」，他更找來另一偶像王雙駿Carl叔叔監製，這豈不就是《樂壇已死》、《迴光物語》和《狂日人記》創作班底？《我也難過的》卻是截然不同的風格，就像坐在Jazz Bar挨著鋼琴，回首滄桑往事。起初，吳林峰在演繹上大感困擾，幸有Carl 叔叔指點迷津，「他提議不要單單想像愛情，可幻想一支很鍾意的結他，有朝一日毀爛，如何面對？或有朋友移民外地⋯⋯」怪不得他在受訪時高呼：「小克我愛你，Carl叔叔我愛你。」公開示愛表謝意。

獲謝芊彤靚聲加持 吳林峰原打算我口唱我心，「我覺得一段關係是雙方的，只有自己唱太自私了，我一直想跟芊彤合唱，她是我很喜歡的聲音，溫柔得來很有個性，她的聲音幫助我投入。」吳林峰與謝芊彤的演繹，淡然又具層次，他形容這歌是音樂路上的分水嶺，展現不一樣的吳林峰，「這是技術上最易唱，同時也是最難唱的一首歌，太多感情就很造作，放得少感情就變了純粹完成。」他打趣說，「芊彤我錫你！」然後才正經表示感激對方靚聲加持，並補充說：「我有告訴女友找芊彤合唱，她大讚芊彤唱歌好聽。」