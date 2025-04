專訪｜黃秋生自爆曾被質疑英語發音 嘆僧多粥少新演員缺實戰機會(有片)

娛樂為先

黃秋生憑2000年舞台劇《螳螂捕蟬》(To Kill Or To Be Killed)曾獲香港舞台獎最佳男主角,相隔25年,秋生將於5月重演劇帝之作,由當年演鄉下佬殺手「北越」換成演中英夾雜的知識分子殺手,拍檔則由當年謝君豪換成陳淑儀。隨閱歷豐富,可感得心應手?現年63歲的秋生卻表示,「25年前演得好辛苦,雖然以前體能應該好好多,但印象中每日排完戲返屋企就虛脫。現在就要體能上多運動操練。」

《螳螂捕蟬》屬潘惠森的作品,以荒誕方法描寫最地道的香港小人物,秋生不諱言,「最適合現在社會講的,都cut走了(心痛嗎?)沒有心痛,不能不刪,好危險。」他補充指,此劇主題亦觸及生命意義、兄弟情、人與人溝通、價值觀等,「我的藝術方向首先是娛樂,娛樂之後你接收到甚麼令你思考,那就更加好,冇都不要緊,最緊要俾錢入場能睇得開心。」