專訪｜黃秋生自爆曾被質疑英語發音 嘆僧多粥少新演員缺實戰機會(有片)

「代表香港演員，我唔衰得㗎！」談起拍外國電影的經驗，集影帝、劇帝和視帝於一身的黃秋生，自爆曾被質疑英語發音，不過他沉著應對，心底裡懷著為香港爭光的心態。始終心繫這城的秋生，談到香港電影前景，慨嘆新生代演員欠實戰機會，但仍相信欷歔可能是機遇。

娛樂為先 黃秋生憑2000年舞台劇《螳螂捕蟬》(To Kill Or To Be Killed)曾獲香港舞台獎最佳男主角，相隔25年，秋生將於5月重演劇帝之作，由當年演鄉下佬殺手「北越」換成演中英夾雜的知識分子殺手，拍檔則由當年謝君豪換成陳淑儀。隨閱歷豐富，可感得心應手？現年63歲的秋生卻表示，「25年前演得好辛苦，雖然以前體能應該好好多，但印象中每日排完戲返屋企就虛脫。現在就要體能上多運動操練。」 《螳螂捕蟬》屬潘惠森的作品，以荒誕方法描寫最地道的香港小人物，秋生不諱言，「最適合現在社會講的，都cut走了(心痛嗎？)沒有心痛，不能不刪，好危險。」他補充指，此劇主題亦觸及生命意義、兄弟情、人與人溝通、價值觀等，「我的藝術方向首先是娛樂，娛樂之後你接收到甚麼令你思考，那就更加好，冇都不要緊，最緊要俾錢入場能睇得開心。」

演戲就是要好玩 曾往英國進修小丑課程，師承法國表演訓練大師菲力浦高利埃(Philippe Gaulier)，他直言在學期間沒甚麼得著，回頭發現非常寶貴，並分享了老師對他的評語，「他講了一個在大學教書的故事，當時有兩個學生險被踢出校，但他決意要他們留低，校長問原因時，他也說不出來，結果這兩個學生成為法國最出名的小丑。老師對我話：『Anthony做練習，冇人知佢做咩，有點怪怪。』」這算是賞識和肯定嗎？他面掛笑容答道，「我當係啦！」後知後覺的領悟，終身受用，也成為他教導演技課程的要旨，「演戲英文是Play，就是要好玩，我現在教學生，最難搞的就是不夠playful，我不是教哲學，別要老是分析角色。」

劉青雲一句話 重拾唱作心 Playful是心態，勇於嘗試，除了排練《螳螂捕蟬》，秋生更大玩歌舞跳唱，將於8月參演風車草劇團的《Di-Dar 原創音樂劇場》，同時籌備明年推出大碟，他自言：「我冇乜心願，就像毛澤東游水，飄住過。」曾奪叱吒樂壇生力軍男歌手金獎的秋生，曾經推出3張大碟，相隔逾20年再執起結他自彈自唱，全因老友劉青雲一句「你唱歌幾有感染力」，加上不少網民也有同感，他半說笑指被催眠，計劃明年出黑膠大碟，除了收錄全新創作歌曲，也會重錄幾首舊作。 重聽舊作 有掂有唔掂 當年無心插柳，從創作電影主題曲和插曲開始，估不到有機會出碟並引來極大迴響，他略帶沾沾表示，「當時有個傻佬話幫我出碟，我好輕鬆答應和寫歌，一直不覺得怎樣巴閉，純粹玩票，估不到隔了一段時間再聽，這麼犀利，自己讚自己，老鼠跌落天秤！」秋生坦言打算重錄部分舊作，當中有好有差，「例如《活在當下》，現在聽真的會毛管戙，歌詞好像講我的人生，點解當時三十幾歲人可寫到這樣的歌詞，對人生、哲理、詞句運用都寫得好好，應該五十幾才寫得出。不過《秋甜》就不滿意，感覺像透過電話聽

逐字執發音 神戲劇場踏入12周年，在沒有政府資助下走到今日，秋生直言珍貴，但沒甚麼偉大宏願，反而接拍外國電影，心底裡想著絕不能失禮「香港演員」這身份，「因為在人家眼中，真的會質疑黃種人、香港演員講英文。」他分享拍《艾曼紐》的經驗，被一位法籍收音師要求，逐個字調整發音，「覺得亞洲人不濟，想令你覺得自己英文好差。」自言拍過逾200部電影，秋生當然見招拆招，「逐個字逐個字執，連導演都覺得尷尬，走過來叫我可拒絕他。當然我不會在現場拍枱吵架，就是跟他『耍太極』，最後就是浪費時間。」 坦言有虛榮心 話說回來，也不能一竹篙打一船人，秋生曾受《西線無戰事》導演Edward Berger邀請拍攝Netflix電影《The Ballad of a Small Player》，「本來想推，只有一場戲又要過澳門，劇組不停打電話，又話導演想見見面，好有誠意，原來對手係哥連費路(Colin Farrell)，毫無架子。」他坦言有點虛榮心，想為香港爭光，「雖然我經常否定這些，但總會有這種心理，可能自己敏感，覺得被別人盯著，你是香港演員，英文又不行、戲又差、經常NG又忘記劇本，這樣就很醜怪。」

嘆新人欠機會 其實近年黃秋生不時跟新生代合作，繼《淪落人》和《白日青春》後，還有6月中公映的《不赦之罪》，是林善和譚善揚首次執導作品，早前更點名睇好談善言憑《淪落人》奪影后。談到電影市道不景，秋生就認為是全球現象，他慨嘆僧多粥少，開戲不足，新人機會欠奉，談何接班？「新演員需要機會、練習和曝光，沒機會怎講能力增長。」雖然愈說愈欷歔，但他仍相信絕處逢生，「欷歔可能是機遇，不過機遇不在市場，而是在創作，常說藝術創作最壓抑時最豐富，魯迅都說賺大錢時我戙高隻腳，還會去創作嗎？」