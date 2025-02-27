專訪｜193郭嘉駿法拉利意外陷人生低潮 衰衝動要學謙卑：一把年紀想平和少少(有片)

ERROR成員郭嘉駿(193)出道6年，曾因衝口而出引起不少風波，不管撐他率直敢言，或是罵他囂張寸嘴，193繼續我行我素。不過，去年8月駕駛紅色法拉利倒車撞跌嬸嬸，他深知犯錯，內疚到陷人生低谷，躲在家裡避見人，痛定思痛並為新歌《Keep Walking》填詞，自我安慰與勉勵。193自認衝動派，對於保錡自認「ViuTV叻仔」引起軒然大波，他指對方已向兄弟道歉，「佢係一個心地好嘅人，純粹真係蠢同埋衝動。」

內疚認錯 別撐我 193一直想製作一首熱血歌曲，並希望我手寫我心，用作品說話。新歌《Keep Walking》是低潮期的自我反思，有別於反應兩極的言論風波，這次是不守交通規則撞倒途人，「呢個都算係我最大低潮，以前的小風波，總有人撐我，但今次唔好撐我，我真係做錯咗。」有錯已認，最難想像是被指控刻意撞人，製造新聞，他索性在《ERROR “WHAT'S GOING WRONG??》玩自嘲式認錯，他補充說：「我喺talk show都講係唔光彩嘅事，我係錯晒，我都好內疚，即刻慰問嬸嬸又去咗備案，但改變唔到事實，唔知點去彌補，惟有以後做得更好，更加守規。」 獨處填詞思己過 193自言甚少向人傾訴心事，那段日子除了拍劇就宅在家，「無論開心定唔開心，我都係自己消化，唔鍾意同人分享，雖然以前好多時諗唔通，但係而家通常都諗得通。朋友都好了解我，知道我一定唔睇千字文，發生咩事一句support you已足夠。」透過填詞，193整理思緒，走出低谷。他曾在IG分享初版歌詞，其中一句「東山總會再起」改為「把握所有契機」，他解釋純為直白有共鳴，「我覺得幾有文化，東山總會再起都比我填到，仲要啱音，但諗諗下，好九唔搭八，以為自己係咩料？再諗深一層apply落市民度，咩叫東山再起？唔通個個都生意失敗破產，把握所有契機，其實係每個人都需要。」

自認幼稚 一夜成名目中無人 歌詞提到不要妒忌、學習謙卑，193自問做到幾多？他認為娛樂圈發展需配合實力與際遇，不敢妒忌，只有羨慕，「寫妒忌純因押韻，爭一口氣、把握所有契機，睇吓幾押韻，我堅持一韻到底。」謙卑方面，他坦言仍在學習階段，「現階段好飄忽，做到一半，冇以前咁自大同目中無人。」初出道時，曾羨慕MIRROR走偶像路線，他直認幼稚想法，「以前個世界好細，所以先會自我中心，而家知個世界咁大，其實自己喺一個低位，有好多榜樣目標。」人生總有年少無知時，對於經常被hater重提舊事，193沒好氣回應，「攞返我6年前嘅post出嚟講，一個人總會變㗎啦，如果你唔變就要檢討自己。我睇返以前咁幼稚嘅po，真係攞個教訓，同埋193長大咗喎。」

Hater是最大fans 回應無理網民，193向來字字珠璣，早前回應叱咤頒獎禮「黑面」事件，更獲封為「hater教育家」，他不諱言，「你唔respect我，我就唔需要respect你，經過呢幾年洗禮，識分咩係好同唔好嘅留言，基於事實嘅評論，我真係會接受會聽。」反擊，純因偏離事實，「頒獎禮只影到我一兩秒，話我全場黑面，即係我係佢人生focus，啲人話hater係你最大fans，呢個係真。」他認真分折，叱咤計歌曲播放率，已連續5年食白果，早已心裡有數，又怎會介意，「我諗我哋最die hard嘅fans，都唔會覺得我哋攞到獎。」問心一句，193恨攞獎嗎？「始終做藝人都想有獎，係外間嘅肯定，最希望係同3位兄弟一齊上台攞獎，我哋一齊奮鬥，高興過自己攞獎。」

否認保錡「戀愛腦」累事 ERROR出道火6年經歷不少高低起跌，193和保錡成為「新聞擔當」，3爺的「黑面」事件，瞬間就被保錡與叻哥的合照蓋過。193直認衰衝動，「我同吳師傅一向都衝動，《全民造星》第一個就係識佢，佢係一個心地好嘅人，佢純粹真係蠢同埋衝動。」有網民測猜保錡過菊梓喬認識叻哥陳百祥，是否受「戀愛腦」影響，193即搶白道，「唔關事啦，佢由出世已拍拖啦，長期都沖昏頭腦，佢係我哋ADHD(過度活躍症)最勁嗰個，佢要做就即刻做，唔會俾一秒自己諗，所以打錯字都會照出。」 未夠聰明拿捏新聞流量 成長，難免要從錯誤中學習，卻不是重覆犯錯的藉口。今次引來要保錡退團的訴求，193有慰問以示支持，並透露保錡有當面道歉，「ERROR四個都好有性格，講咩都唔會聽，Dee老師都試過講經，但已開始放棄，呢班人都講唔聽。」如何保持新聞流量，同時避免太「搶口」惹劣評，193坦言未懂拿捏，「有邊個唔想有流量，想多啲新聞、多啲曝光，不過我哋控制唔到，未夠聰明去控制。人生有咁高低起伏嘅經歷係難得，但都一把年紀，細個啲血壓可以好高好低，老咗就唔可以再咁高咁低起跌，會死㗎，希望都平和少少。」