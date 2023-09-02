專訪｜Frankie@MIRROR初演音樂劇放膽試 強尼：別太自責做不到(訪問片)

MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)曾經被指是隱形人，但近半年非常活躍，不時單飛出席活動，更作出不少新嘗試，除了首次孭飛主持綜藝節目《幫手預埋我》，將於9月中初次主演音樂劇，踏上西九戲曲中心大劇院舞台與強尼合演11場《大象的告別式 》。從《#全民造星 》見證Frankie出道的強尼笑言，「在我心目中佢係安全型，今次睇佢一下子就跳出安全區。」已先後主演《IT狗》和《野人老師》等劇集的Frankie回應：「放膽試的收穫會更豐富！」

Frankie一躍跳出安全區 Frankie與強尼都是舞台劇新丁，Frankie更是獻出第一次，跟兩位資深演員馮志佑和黃靖程(小龍)合作，觀眾反應熱烈，加開9月17日及24日最後兩場夜場，合共開11場。Frankie坦言起初有壓力，「覺得要交功課，後來逐漸被融化，他們叫我大膽嘗試，最緊要合作開心，才能擦出火花。」隨著彼此熟絡，他自爆不時「焗蟹」(忍不住笑)。作為《全民造星》主持，強尼見證Frankie出道，5年後初次緊密合作，他發現Frankie比想像中開放，沒有步步為營的感覺，「在我心目中他是安全型，今次睇佢一下子就跳出安全區，雖仍會注重安全，但感覺好確定，已不需慢慢逐步試。」Frankie指全賴團隊提供很大安全感，「放膽試的收穫更豐富，可試出更多不同的演繹。若綵排時已放膽，上台表演的能量會更大，唔會怕唔夠力。」

強尼挑戰跳唱演 強尼去年已曾與梁釗峰和吳海昕合演音樂劇《二人餐》，他直言感覺大有不同，「上次好擔心，3個新人戰戰競競地研究角色，就像拎住電筒摸索唔知點行，今次從排練開始就放膽去試，較少擔心會影響人，因為有馮志佑和小龍護航，好放心佢哋可以兜。」強尼的歌聲曾獲網民大讚，他與Frankie將會在live band伴奏下又唱又演，今次更是越級挑戰，「既要演戲又要唱歌，仲要記住舞步，好大挑戰但過癮。」Frankie雖有跳唱經驗，但要獨力唱MIRROR團歌和隊友Jer(柳應廷)的《離別的規矩》，更要演唱昔日的流行經典，「例如《似是故人來》既要保留尾音，但又不能很老腔或唱到似粵曲。」

從生離到死別 《大象的告別式》講述在人生終結後，所有人都會來到中轉站，放下塵世一切，再通往全新世界。Frankie演優柔寡斷、決定了又會後悔的陳朗；強尼則演中轉站的負責人Dr. Cheung，協助來者告別放不低的心結或遺憾。告別，是近年圍繞香港人的命題，「英雄輝」Frankie不失智者本色，與強尼大談面對告別的心態，以及化解遺憾的心得。三十出頭的Frankie坦言劇情令他聯想送機的情景，「機場送別移民的朋友，大家都依依不捨，但想彼此開心，收埋負面情緒，內心有點戚戚然。」現年50歲的強尼則想到將來的死別，「告別是否總帶有遺憾？例如你會懷疑自己處理得不好，因無法回頭而怪責自己。」劇中角色各有自己的執著，Frankie亦有所反思，「我經常怪責自己有錯失，頗為執著，但這劇提醒我已發生的事無法改變，若能接受遺憾，學習如何化解成好事，將來遇上類似事情，才會有愈來愈好的自己去面對。」

人人心裡都有大象 劇目的英文名「Elephant in the Room」源自英文諺語，指某些事物就像房間裡的大象，顯易而見卻被選擇性忽視，每人的心房都有一隻屬於自己的大象。強尼在劇中有句對白是「有遺憾都可以是幸福的事」，兩人有何領悟？強尼表示，「你對一件事有遺憾，因為重要或你好重視，反過來想，即使這不是心目中的完美結果，但曾經在你生命出現，也不失為好事。」他認為人生難免有遺憾，已發生的難以挽回，惟仍可改變遺憾的重量，「例如我們要互相遷就，這是阿媽係女人的顯淺道理，但當下你就是無法做到，而你預測長此下去，可能會幾遺憾，例如點解當初不肯包容？不攬著他錫？但現在學懂不會太怪責自己，明白唔係刻意唔做，只是被某些事情卡住，沒能力解開這個結。當然不代表今日可以甚麼都唔做，那個遺憾亦不會消失，只是壓在你心頭的重量，未必如當初的沉重。」