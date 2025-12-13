熱門搜尋:
娛樂
2025-12-13 15:35:50

崔碧珈與年長21年大隻Rocky驚爆父女戀 社交網認愛曬合照

崔碧珈戀上年長21年大隻Rocky驚爆「父女戀」。

擁有36G導彈身材的37歲崔碧珈家境富裕，生活無憂，2019年與吳浩康分手後，感情一直未有着落。日前，卻驚爆與大她21年的「大隻Rocky」鄭健樂拍拖，譜出「父女戀」。Rocky在社交網改了Status「和Anita Chui在戀愛中」，並附上二人的照片，而崔碧珈亦在自己的社交網提及Rocky

崔碧珈戀上年長21年大隻Rocky驚爆「父女戀」。

Rocky在社交網認愛崔碧珈。

男友大21

崔碧珈在無預警下與大他21年的Rocky撻著，連日來她都在社交網公開與男方的相處點滴，並大晒與RockyGym的合照，寫道：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky，女人幾歲都要keep。」其後，她又連環出post 分享二人做完運動再去撐枱腳嘆西餐的照片，更以英文表示：「這個骨髓一直想試試！ 很不錯呀，謝謝你和我一起出去rockychengofficial，今天是一個非常特別的週五晚上。」網民似乎都未能接受，並留言追問是否真的拍拖。


 

adblk5
擁有36G導彈身材的37歲崔碧珈，向來家境富裕，經常周遊列國。 Rocky在社交網認愛曬合照。

火速撻着

現年58歲的鄭健樂（Rocky）於2005年參加《香港先生》奪得「健力組」冠軍後而入行，現時除了擔任演員外，亦有從事健身教練工作。Rocky2021年與結婚廿年的妻子離婚，並育有兩子，但至今年離婚手續才完結，一對兒子撫養權也落實，17歲的大仔跟他，16歲的細仔跟隨前妻生活，Rocky10月份接受傳媒訪問時，才聲稱目前沒有女朋友，相隔兩個月，卻譜出「父女戀」。
 

崔碧珈連環出post 分享二人做完運動再去撐枱腳嘆西餐的照片。 崔碧珈連環出post 分享二人做完運動再去撐枱腳嘆西餐的照片。 崔碧珈連環出post 分享二人做完運動再去撐枱腳嘆西餐的照片。

