巨塔之后｜湯鎮業激罕回港 唔覺拍戲辛苦未諗過退休

湯鎮業近年長駐內地，昨日(25日）他現身《巨塔之后》宣傳，現場有觀眾找他集郵，湯哥隨即拿起觀眾的手機自拍。他坦言已經有一段時間沒有拍無綫劇集，發現很多東西都不同，如拍劇的器材都大為提升，場地、燈光都要求比以往好，就連宣傳的模式也很像電影，「我覺得拍劇係需要咁樣，因為要同觀眾近距離，咁先對部劇有助力。」他指國內的演員跟香港演員的演戲模式不同，香港的演員節奏會快一些，戲味會濃烈一些。

欣賞後輩記熟劇本

他稱近年都是拍國內的劇集，全都是普通話，笑謂對他來說反而是突破，因為要用廣東話拍，反而令他有些不習慣。談到今次《巨塔之后》有很多演員跟他從未合作過，他表示很開心見到後輩們都會熟讀劇本才入片場，始終是現場收音，比較少NG。他說：「真係好多都唔識，但唔緊要，拍完就識。大家都好尊重我，好nice，拍得幾開心！」

他又提到有一些後輩跟他說：「我阿爸阿媽好鍾意你，有睇你啲戲長大！」他稱毫不介意，「我話好呀！好呀！始終我啲仔女都好大個啦！哈哈！」