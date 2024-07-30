巴黎奧運｜張家朗戴四葉草手鏈奪金 21年前TVB已拍劍擊偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》

在 巴黎奧運上， 香港「劍神」張家朗成功衛冕花劍金牌， 成為68年來首位成功衛冕的花劍劍手，亦是港隊首人連贏兩面奧運金牌。張家朗奪金後令本地市民對劍擊運動產生極大興趣，有劍擊學校表示近日收到有關課程查詢數字的加幅十分誇張，令香港人對劍擊運動的關注有重新定義。張家朗在今屆巴黎奧運上，被發現手上配戴的飾物總值10萬元，當中包括Cartier LOVE系列金色手鐲、Van Cleef & Arpels幸運四葉草Alhambra系列的18K金紅玉髓手鏈、右手中指上有Hermés Chaine d'ancre Enchainee系列的銀色戒指。

首套劍擊題材港劇

張家朗今次戴上四葉草手鏈上場應戰，令人憶起TVB當年以劍擊花劍為題材的青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》，由黎諾懿、李逸朗、Race黃婉伶、高皓正、李雨陽、唐詩詠、姚子羚等合演，如今劍擊成為港人熱門運動，相信將來本地電視台或會再開拍有關劍擊題材的香港劇集。

早在21年前，無綫電視於2003年開拍共11集的劍擊劇《當四葉草碰上劍尖時》，當時張家朗只得6歲，而在4年後，張家朗從10歲開始因機緣巧合地參加了劍擊興趣班，原來他並非一開始就愛上劍擊，最初更覺得劍擊好悶，頭幾堂只學步法更令他有點不耐煩，到開始執劍才感到刺激好玩。