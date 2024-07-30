巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？　湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」

台籍裁判決定受爭議 無阻家朗獲勝 今場台籍裁判黃皓志多個判決備受爭議，其中當張家朗與馬基打成14:14平手，需要打至最後一分決勝負。裁判兩度判決雙方攻勢無效，需要重打。由「決一劍」變成「決三劍」，最終張家朗以一記清脆的防守還擊得分，成功取得最後一分，成功摘金。

意大利網民不接受敗仗 高呼「黑哨」 或許是未能接受自己國家的劍手落敗，不少意大利觀眾將矛頭直指張家朗，紛紛湧入張家朗的個人Instagram帳戶，留言稱意大利被偷走一面金牌。其後更在巴黎奧運官方Instagram帳戶中，一個祝賀張家朗勇奪金牌的帖子中大呼不公，認為賽會操縱了比賽，令馬基失金。

意大利教練出post參戰 「從未見過這樣不公」 賽後意大利劍擊教練史里奧連（Stefano Cerioni）於個人Instagram帳戶上載一張圖片，圖中他正指著裁判黃皓志作出抗議。史里奧連在留言表示自己「從未見過這樣不公，加油馬基，你是贏家。」據稱意大利劍總已向國際劍擊聯會（FIE）作出正式投訴。