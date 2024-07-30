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體育
2024-07-30 09:30:00

巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？　湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」

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巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？　湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」（相片由港協暨奧委會提供）

巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？　湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」（相片由港協暨奧委會提供）

港隊代表張家朗於巴黎奧運男子花劍決賽擊敗意大利代表馬基（Filippo Macchi），成功衛冕男人花劍金牌，創下歷史。

然而，賽後不少意大利觀眾疑似不服輸，湧入張家朗與巴黎奧運的官方Instagram帳戶留言大罵「黑哨」，更有網民留言稱張家朗的金牌是「偷回來的」。

巴黎奧運｜劍神張家朗成功衛冕花劍金牌　創造歷史港隊同屆兩金

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台籍裁判決定受爭議　無阻家朗獲勝

今場台籍裁判黃皓志多個判決備受爭議，其中當張家朗與馬基打成14:14平手，需要打至最後一分決勝負。裁判兩度判決雙方攻勢無效，需要重打。由「決一劍」變成「決三劍」，最終張家朗以一記清脆的防守還擊得分，成功取得最後一分，成功摘金。

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張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗以15:14險勝馬基，再度於奧運男子花劍摘金。（相片由港協暨奧委會提供）

意大利網民不接受敗仗　高呼「黑哨」

或許是未能接受自己國家的劍手落敗，不少意大利觀眾將矛頭直指張家朗，紛紛湧入張家朗的個人Instagram帳戶，留言稱意大利被偷走一面金牌。其後更在巴黎奧運官方Instagram帳戶中，一個祝賀張家朗勇奪金牌的帖子中大呼不公，認為賽會操縱了比賽，令馬基失金。

意大利網民：「張家朗應該將金牌讓給馬基，全世界都知道誰是真正的奧運金牌得主。」（網上截圖）

意大利網民：「張家朗應該將金牌讓給馬基，全世界都知道誰是真正的奧運金牌得主。」（網上截圖）

不少意大利網民在張家朗Instagram留言，高呼不公。（網上截圖）

不少意大利網民在張家朗Instagram留言，高呼不公。（網上截圖）

意大利教練出post參戰　「從未見過這樣不公」

賽後意大利劍擊教練史里奧連（Stefano Cerioni）於個人Instagram帳戶上載一張圖片，圖中他正指著裁判黃皓志作出抗議。史里奧連在留言表示自己「從未見過這樣不公，加油馬基，你是贏家。」據稱意大利劍總已向國際劍擊聯會（FIE）作出正式投訴。

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香港網民反擊　回覆菠蘿Pizza有創意

在意大利網民留言抨擊張家朗後，香港網民自然不甘示弱，不斷湧入張家朗的Instagram帳戶為其打氣。有網民更以一些菠蘿Pizza的圖片來回覆意大利網民，皆因意大利人非常討厭人在Pizza上加入菠蘿，不失為一個間接又幽默的回應方法。

巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌　寄語港人不要放棄

張家朗再度奪金，成功為港隊創造歷史。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗再度奪金，成功為港隊創造歷史。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗再度奪金，成功為港隊創造歷史。（相片由港協暨奧委會提供） 張家朗再度奪金，成功為港隊創造歷史。（相片由港協暨奧委會提供）