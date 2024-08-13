巴黎奧運閉幕禮已於本港時間周一凌晨3時舉行，唔少人睇奧運除咗睇運動員表現，亦會留意運動員嘅顏值，今屆奧運充斥男神女神，包括王昶、Tom Daley、志田千陽及吳艷妮等等，其中有「跨欄女神」之稱嘅國家隊跨欄運動員吳艷妮就被網民翻出過往嘅照片，惹來整容疑雲。

吳艷妮承認做過割雙眼皮手術

27歲國家隊跨欄運動員吳艷妮擁有亮麗外形，加上習慣全妝上陣比賽，因而引起網民注意，又被封「網紅運動員」。網民翻出吳艷妮舊照，指佢過往眼睛細，並非雙眼皮，以及膚色較黑，質疑佢整容變美，包括整雙眼皮、鼻子和下巴。吳艷妮曾就整容疑雲作出回應，強調僅做過割雙眼皮手術，否認整過下巴等等，解釋自己下巴天生尖，可能係因為過去嬰兒肥和體脂率高而顯得較圓潤，同時依靠化妝和減肥而變美。

部分網民覺得吳艷妮成個樣唔同晒，似乎未接受佢嘅講法，仲話單眼皮嘅吳艷妮與已故賭王何鴻燊細仔何猷君太太奚夢瑤撞樣；部分網民就相信只係化咗妝嘅分別：「只是瘦了長開了割了雙眼皮化了妝。女大十八變」、「不就是化妝與素顏的差別嗎？現在哪個女生不化妝，真的是」、「以前也不醜啊，更自然」、「單眼皮剛開始我以為是奚夢瑤」、「白了、瘦了，割了個雙眼皮，愛美了，畫了個妝而已，很正常，沒什麼啊」等等，又有網民認為吳艷妮唔係長相問題，而是太扮嘢，吳艷妮曾經於去年亞洲田徑錦標賽女子100米跨欄決賽偷步，當時佢就指責受到旁邊印度選手影響，但最終被判取消資格；事後佢被問到偷步事件，卻霸氣承認偷步，但比賽翌日已將偷步事情忘記，並針對網上批評反擊，又指唔在意其他人點睇自己，令唔少網民批評吳艷妮嘅為人。