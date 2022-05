康城影展｜朴贊郁奪最佳導演 宋康昊封帝成韓國第一人

第75屆康城影展於香港時間星期日凌晨閉幕,韓國名導朴贊郁憑湯唯主演電影《分手的決心》獲得最佳導演,而日本導演是枝裕和執導韓片《孩子轉運站》,就為韓國男星宋康昊勇奪康城影帝殊榮,令他成為歐洲三大影展上的史上首位韓國影帝,與在當地的同片拍檔姜棟元、IU等分享喜悅。



瑞典導演Ruben Ostlund憑新作《Triangle of Sadness》,被選為盛會上的最高榮譽金棕櫚獎。另外,評審團大獎就由比利時電影《Close》,以名及法國女導演Claire Denis的《Stars at Noon》同時奪得。最佳女主角方面,41歲伊朗女星Zahra Amir Ebrahimi憑《Holy Spider》封后。至於最佳劇本是《Boy From Heaven》、金攝影機獎則由《War Pony》 的Gina Gammell和Riley Keough奪得。