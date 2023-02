親訪原爆倖存者

占士在2010年曾說過,想將作家Charles R. Pellegrino作品《The Last Train From Hiroshima:The Survivors Look Back》的真人真事拍成電影,他獲得拍攝版權後,曾親訪經歷兩次原爆的倖存者山口彊,之後他便離世了,以致拍攝工作一改再改。占士表示:「我想在《阿凡達4》之前,拍攝一部不同類型片。我們活在不安穩世界,這部電影是緊貼時事,提醒我們當用這些武器對付同類時,真正的作用是甚麼。」