張嘉兒任XEOMIN®純淨+祛皺代言人 逆齡美貌重回鎂光燈下 盡展自信真我

參考資料



* 雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA 。 ¹,²

+ 純淨是指不含複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA 。 ¹,²

^ 與其他香港注冊肉毒桿菌素品牌比較 1,2

# XEOMIN®榮獲國際獎項包括: The Aesthetic Guide 2017 Prestigious Award榮譽獎(歐洲和亞洲地區)、AMWC 2022世界美容抗衰老醫學大會 Best Injectables Neuromodulator最佳肉毒桿菌素、SHE.COM美容大賞2021最喜愛純淨肉毒桿菌素療程、MORE第20屆美容產品大賞MORE推介零雜質去皺療程、香港01健康Easy卓越大獎2022卓越零雜質去皺療程大獎。

1. Park JY et al. Neurotoxin impurities: A Review of threats to Efficacy. Plast Recontr Surg Glob Open. 2020;8(1):e2627

2. Kerscher M, et al. IncobotulinumtoxinA : A Highly Purified and Precisely Manufactured Botulinum Neurotoxin Type A. J Drugs Dermatol. 2019 Jan 1;18(1):52-57