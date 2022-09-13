張嘉兒任XEOMIN®純淨+祛皺代言人 逆齡美貌重回鎂光燈下 盡展自信真我

2007年香港小姐冠軍張嘉兒日前專程由溫哥華返港，與醫學美容品牌XEOMIN®首次合作，擔任新一代純淨+肉毒桿菌素代言人，拍攝一系列電視及平面廣告，全程零違和表現純真一面，帶出以純淨+成分美顏祛皺之道，演活「0雜質*解皺 · 100%無限真我」的品牌精粹。

人生不被雜質干擾 選擇美得夠真

人稱「冠軍媽媽」的張嘉兒當選港姐至今，予人印象多是醉心家庭的絕世好媽。為兩女快樂成長，特意進修成為正面管教工作坊認證講師及營養學家。正當眾人以為她忙於發展人生其他跑道時，張嘉兒強勢回歸，憑《陀槍師姐2021》中自然不迫的演技，贏得網民空前盛讚，直言期待她更多演出。今年更在個人YouTube頻道Mama College開講營養健康瘦身秘技，積極程度令人不禁追問：哪來這麼多正能量推使自己持續進步？