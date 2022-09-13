張嘉兒任XEOMIN®純淨+祛皺代言人 逆齡美貌重回鎂光燈下 盡展自信真我

2007年香港小姐冠軍張嘉兒日前專程由溫哥華返港，與醫學美容品牌XEOMIN®首次合作，擔任新一代純淨+肉毒桿菌素代言人，拍攝一系列電視及平面廣告，全程零違和表現純真一面，帶出以純淨+成分美顏祛皺之道，演活「0雜質*解皺 · 100%無限真我」的品牌精粹。
人生不被雜質干擾 選擇美得夠真
人稱「冠軍媽媽」的張嘉兒當選港姐至今，予人印象多是醉心家庭的絕世好媽。為兩女快樂成長，特意進修成為正面管教工作坊認證講師及營養學家。正當眾人以為她忙於發展人生其他跑道時，張嘉兒強勢回歸，憑《陀槍師姐2021》中自然不迫的演技，贏得網民空前盛讚，直言期待她更多演出。今年更在個人YouTube頻道Mama College開講營養健康瘦身秘技，積極程度令人不禁追問：哪來這麼多正能量推使自己持續進步？
維持「零雜質*的自信美」
張嘉兒坦言方法很純粹：「就是選擇不著眼於負評雜念，反而集中裝備好自己的本質，靜待時機來到時，盡展最實在、最好的自己就是了。」這亦是張嘉兒只選擇XEOMIN®「香港唯一^純淨+零雜質*肉毒桿菌素」的原因。XEOMIN®肉毒桿菌素為載譽百年的Merz Aesthetic®旗下品牌，於德國製造，成分經過雙重淨化提煉，不含不必要的雜質*，減低身體產生抗體的風險，避免在療程中產生抗藥性1, 2，不用擔心療效減退，達到理想的美容功效；XEOMIN® 榮獲多個國際獎項#及美國FDA認證，能100％直接放鬆緊繃的表情肌肉，高效撫平表情紋，無阻戲裡戲外的情感自然流露，盡情展現真我。
由玻璃球玩到時光隧道 盡見童顏童真
今次廣告導演看準張嘉兒這份率真自信，特意棄用大型場景及道具，只將一個象徵兒時玩意的玻璃球交給張嘉兒自由發揮，隨她即興演繹純真美，帶出品牌主題「0雜質*解皺．100%無限真我」。沒有對手戲襯托，張嘉兒憑想像力做戲一樣無難度。活潑、魅惑、精叻等表情隨心切換，自然俐落，面上絲毫不覺有礙眼皺痕，完全沒有因輕妝淡抹上陣而有所顧忌。隨後更配合獨特拍攝手法，帶領觀眾走入時光隧道，展開一段尋回失散多年的純真之旅，讓心態與肌膚狀態一起返老還童，在XEOMIN®零雜質*肉毒桿菌素加持下，有效撫平皺褶，盡現柔滑美肌。
一切從選擇「純淨+」開始——YOUR PURE+ MATCH
拍攝期間張嘉兒透露自己之所以接拍今次廣告，全因XEOMIN®講究成分「純淨+」的理念與自己美顏養膚的追求不謀而合。過多的添加物猶如美肌路上的障礙物，無助肌膚變美，甚或會拖累應有效果。曾經受旁枝末節紛擾的張嘉兒深明此道，認同捨棄複雜，回歸純淨，只為肌膚選擇關鍵所需，足以事半功倍地綻放年輕美。
參考資料
* 雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA 。 ¹,²
+ 純淨是指不含複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA 。 ¹,²
^ 與其他香港注冊肉毒桿菌素品牌比較 1,2
# XEOMIN®榮獲國際獎項包括: The Aesthetic Guide 2017 Prestigious Award榮譽獎(歐洲和亞洲地區)、AMWC 2022世界美容抗衰老醫學大會 Best Injectables Neuromodulator最佳肉毒桿菌素、SHE.COM美容大賞2021最喜愛純淨肉毒桿菌素療程、MORE第20屆美容產品大賞MORE推介零雜質去皺療程、香港01健康Easy卓越大獎2022卓越零雜質去皺療程大獎。
1. Park JY et al. Neurotoxin impurities: A Review of threats to Efficacy. Plast Recontr Surg Glob Open. 2020;8(1):e2627
2. Kerscher M, et al. IncobotulinumtoxinA : A Highly Purified and Precisely Manufactured Botulinum Neurotoxin Type A. J Drugs Dermatol. 2019 Jan 1;18(1):52-57