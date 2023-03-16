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娛樂
2023-03-16 13:57:45

張國榮逝世20年｜無綫連續三周末播哥哥經典 加推《日落巴黎》4K數碼修復版

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《永遠寵愛張國榮》系列頭炮節目為同名特備綜藝節目。

今年41日是張國榮（哥哥）逝世20周年，為了紀念這位巨星，無綫本周六（18日）起、連續三個周末推出一連串以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括電影、劇集、音樂節目及綜藝特備節目等。

《永遠寵愛張國榮》系列頭炮節目為同名特備綜藝節目，由318日起、一連兩個周六晚上十點半至十一點翡翠台播出，節目除了會播出哥哥多首經典金曲、包括《由零開始》、《風繼續吹》、《儂本多情》、《Monica》、《為你鍾情》及《當年情》等的精華片段外，還有哥哥以往在無綫大騷的精彩演出，相關演出除了突顯哥哥的多才多藝，更展示了哥哥活潑可愛一面，相當珍貴。節目還有哥哥昔日接受無綫訪問的精彩節錄，另外還請了哥哥好友、拍檔及前輩等，包括鍾景輝、許冠傑、譚詠麟及李麗珍等，分享與哥哥昔日點滴，以及對哥哥的看法。

張國榮、商天娥 主演的《儂本多情》。

深夜重播《儂本多情》

唱而優則演的哥哥，經典電影及劇集作品亦是多不勝數，3月18日起，逢周六晚上12時及周日晚上1205，將一連五星期推出當年紅極一時的話題劇集《儂本多情》，相關版本更是經過數碼修復，務求帶給觀眾更佳視聽享受。故事講述商天娥飾演的莫笑儂，在各種原因下嫁了給張國榮飾演的詹時雨，但因為當中夾雜了無數誤會，笑儂誤以為時雨利用她而對各人進行了連串復仇大計，最終二人不但離婚，更悲劇收場。

哥哥當年飾演一名花花公子。

myTV Super播《日落巴黎》4K數碼修復版

除了經典劇集，翡翠台4月2日（周日）晚十點將播出經數碼修復的音樂電影《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》的高清版，無論聲畫都經過無綫專業團隊細緻修復及提升，至於4K版則於myTV Super播出；J2則先後於3月19日（周日）晚及3月26日（周日）晚九點先後播放電影《胭脂扣》及《阿飛正傳》。而哥哥離世20周年當日（41 周六）晚上十點半至十一點十五分，翡翠台將播出《勁歌金曲張國榮特輯》，以特別形式與觀眾一起懷緬哥哥一首又一首的經典金曲。

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