張國榮逝世20年｜無綫連續三周末播哥哥經典 加推《日落巴黎》4K數碼修復版

今年4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，為了紀念這位巨星，無綫本周六（18日）起、連續三個周末推出一連串以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括電影、劇集、音樂節目及綜藝特備節目等。

《永遠寵愛張國榮》系列頭炮節目為同名特備綜藝節目，由3月18日起、一連兩個周六晚上十點半至十一點翡翠台播出，節目除了會播出哥哥多首經典金曲、包括《由零開始》、《風繼續吹》、《儂本多情》、《Monica》、《為你鍾情》及《當年情》等的精華片段外，還有哥哥以往在無綫大騷的精彩演出，相關演出除了突顯哥哥的多才多藝，更展示了哥哥活潑可愛一面，相當珍貴。節目還有哥哥昔日接受無綫訪問的精彩節錄，另外還請了哥哥好友、拍檔及前輩等，包括鍾景輝、許冠傑、譚詠麟及李麗珍等，分享與哥哥昔日點滴，以及對哥哥的看法。