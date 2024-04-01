張國榮逝世21年｜倪詩蓓深信哥哥只是出國 遺失舊愛戒指感惋惜

今日(4月1日)是張國榮(哥哥)逝世21周年的日子，他的前女友倪詩蓓(Annie)日前(30日)接受「鬼王」潘紹聰《恐怖熱線》訪問，除了回憶當初得知對方死訊的反應，更大談圈中人經歷的靈異事件。 在節目中，潘紹聰問到倪詩蓓(Annie)當初得知哥哥張國榮的死訊後有何反應？Annie透露：「我先收到電話，嗰日4月1日，我以為講笑，所以好嬲。我同我朋友講『你無啦啦點解要講佢，同埋講呢種事。』之後睇新聞證實了。在我心目中，哥哥只是出國，去了第二個地方。」她表示哥哥當年曾送給她一隻戒指，可惜因多次搬屋，早年已不見了，她對此深感惋惜。

憶述台灣拍劇奇異經歷 Annie憶述當年與戚美珍、冼煥貞和潘宏彬到台灣拍攝劇集《情義無價》時的奇異經歷，經理人為他們安排了一間又大又靚的宿舍：「有一晚，我哋早返屋企，戚美珍好嬲咁樣同我哋講，『你哋每晚出街留低我都算啦。但你哋返嚟開party，仲要把所有碟掉到一地都係，廚房又唔收拾，我返到嚟就亂晒籠。』我哋就話我哋噚晚沒有回來，現在才收工回來。當時我同冼煥貞聽到，其實有少少打冷震、打個突。梳化的確冧晒，枱櫈又跌曬，廚房啲碟又爛晒。我哋本來仲諗係咪我哋唔理佢，所以佢掉爛晒啲嘢。」 過幾天，Annie等人決定不外出玩，留在宿舍陪戚美珍打麻將，但就輪到潘宏彬「出事」。「佢著住條底褲，走出嚟鬧我哋唔係人，佢叫咗好多次救命，我們都無人理佢，佢俾人壓住咗，但我哋真係聽唔到。第二日我哋拍完嘢、去完街回來，就見到成條走廊貼晒符，包括佢(潘宏彬)自己房門。」