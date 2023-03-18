張敬軒展開三場倫敦個唱 500港迷赴英支持

軒仔在台上表示非常珍惜有今次機會跟英國朋友見面，可以處身於這麼美麗的Royal Albert Hall，一個超級靚聲場地，跟大家分享他的音樂是他的榮幸，他亦把這次當作是自己的一次考試，觀眾是考官，希望每一位觀眾都可以感受到他盡全力的演出，給他掌聲及鼓勵。是次軒仔不單把最經典歌曲帶去倫敦會觀眾，台上更是經常發揮他幽默風趣、妙語連珠，讓觀眾歡樂無窮。

軒仔自爆開騷半年前，用自己Facebook的私人小帳號，偷偷加入了一個叫「移英港人群組」，並說：「因為好想知道好多離開香港嘅朋友，移民生活係點…大家生活好嗎？」觀眾即有人大叫「掛住你呀！」軒仔即答：「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛返嚟！哈哈。」接下來為大家唱出《披星戴月》，軒仔又關心港人移民是否習慣，他說：「我見到有一啲剛移民過來嘅朋友，可能未習慣，好似有小朋友病咗，唔想食西藥，又冇得睇中醫，我同中醫朋友講， 倫敦有得做喎….. 」令現場不少移民朋友既感動又大笑不停。他又說特意提前十天飛抵倫敦備戰，適應天氣及時差，雖然作用不大，每晚都會凌晨2、3點便瞓醒，發現倫敦冬天又乾又冷，軒仔稱：「喺街上總是覺得好凍，行過街道公園時，覺得如果身邊有一個可以拍拖嘅人就好啦。寒冷氛圍令我諗起以前戀愛經歷，送畀大家以下兩首歌，《追風箏孩子》、《百年樹木》。」軒仔形容這次演唱會，他自己像洋蔥一樣，一塊塊剝開獻給觀眾，「我42歲啦，隨着自己年齡的增長，身體會告訴你很多事，可能頭髮沒以前多，聲音沒以前響亮，但這三個晚上，我會全力去演唱會 。」因為反應熱烈加了場，第二場原本是尾場，軒仔細心特別安排第一場沒有嘅環節，自彈自唱歌曲《靈魂相認》送給觀眾。