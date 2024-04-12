張敬軒月底為馬壇盛事任表演嘉賓 樂隊Pandora首次獲邀入馬場獻唱

馬壇盛事《富衛保險冠軍賽馬日》將於4月28日(星期日)假沙田馬場舉行，屆時各地頂尖良駒將互相較勁，帶來連場精彩刺激的賽事。為隆重其事，大會邀得 「我最喜愛的男歌手」張敬軒，擔任當天的開幕表演嘉賓，而樂隊Pandora則於公眾席廣場舞台接力獻唱。
幸運兒親身入馬房一睹馬王
今屆賽事邀得張敬軒再次親臨沙田馬場獻唱，軒公會在4月28日早上11時45分在馬匹亮相圈舞台上獻唱大熱歌曲，為連場賽事揭開序幕，並會現身第七及第八場的頒獎典禮，跟大家見證馬壇冠軍的誕生。與香港馬場甚有淵源的軒公，多次踏足沙田馬場為不同賽事及活動作表演嘉賓，對馬場不會陌生，但有一個地方軒公最想窺探的，就是沙田馬場的馬房。他表示：「我想追星，追明星馬，如果有機會入馬房，就可以近距離同冠軍馬接觸，沾沾旺氣！」今屆《富衛保險冠軍賽馬日》就為市民提供一個親身入馬房的難得機會，當日參加「冠軍賽快問快答」，即場答問題，有機會贏取親身入馬房一睹香港馬王「金鎗六十」機會，探訪馬壇巨星！此外，最近表示居安思危的軒公，會不斷學習新事物旁身，對騎馬亦感興趣，雖然早前弄傷腰部，軒公自言康復後更有腰力，笑言：「我而家好有腰力，學騎馬都冇問題！」一直以來非常支持本地文化傳承與保育的軒公說：「香港的馬場承載很多香港人的回憶，這裡不單是集世界級賽馬運動的場所，更象徵著香港人的拼搏精神。香港人身處不同的環境，都會盡全力做到最好，勇往直前，爭取佳績，這亦是我持續學習的態度。而且馬場是個充滿熱情和團隊精神的地方，每支參賽隊伍都有著強大的團隊背後支持，體現堅毅和合作的精神。」
軒公寵粉之外，對身邊工作團隊亦愛護有加，感恩多年來背後團隊為自己的付出，他謂：「多得一班多年來同我一齊打拼的同事和合作夥伴的支持和鼓勵， 我才可以像一匹賽駒，在賽道上的奔馳拼勁，為突破成績而戰。」提到未來工作方向，軒公表示：「除了會出新專輯外，亦籌備舉辦展覽及工作坊，分享我自己的經驗和體會。展覽將於5月在雅旺錄音室舉行，雅旺錄音室與沙田馬場同樣承載了很多光輝歷史，分別為樂壇巨匠、馬壇巨星留下輝煌印證，能夠涉足這兩個地方很有意義。」軒公亦祝願香港馬王「金鎗六十」這匹巨星及本地精英旗開得勝，笑言屆時會為「金鎗六十」投注和打氣，並期待同大家一齊親身見證王者誕生！
首次獲邀到馬場演出感興奮
人氣樂隊Pandora由主音及結他手Tony Huen、低音結他手Anakin Foo(阿勤)和鼓手 Michael Huen (細佬)組成，三子出席《富衛保險冠軍賽馬日》將在全日賽事中場現身公眾席廣場舞台傾力獻唱，為大家表演。首次獲邀到馬場演出的Pandora，相當期待是次演出，興奮地表示：「之前在電視上留意到馬迷在觀賞賽馬運動時很投入很熱情，氣氛熱烈情緒高漲，很期待當日入場與大家分享我們的音樂同時，亦可親身感受現場熾熱的氣氛。」