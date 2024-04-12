張敬軒月底為馬壇盛事任表演嘉賓 樂隊Pandora首次獲邀入馬場獻唱

馬壇盛事《富衛保險冠軍賽馬日》將於4月28日(星期日)假沙田馬場舉行，屆時各地頂尖良駒將互相較勁，帶來連場精彩刺激的賽事。為隆重其事，大會邀得 「我最喜愛的男歌手」張敬軒，擔任當天的開幕表演嘉賓，而樂隊Pandora則於公眾席廣場舞台接力獻唱。

幸運兒親身入馬房一睹馬王

今屆賽事邀得張敬軒再次親臨沙田馬場獻唱，軒公會在4月28日早上11時45分在馬匹亮相圈舞台上獻唱大熱歌曲，為連場賽事揭開序幕，並會現身第七及第八場的頒獎典禮，跟大家見證馬壇冠軍的誕生。與香港馬場甚有淵源的軒公，多次踏足沙田馬場為不同賽事及活動作表演嘉賓，對馬場不會陌生，但有一個地方軒公最想窺探的，就是沙田馬場的馬房。他表示：「我想追星，追明星馬，如果有機會入馬房，就可以近距離同冠軍馬接觸，沾沾旺氣！」今屆《富衛保險冠軍賽馬日》就為市民提供一個親身入馬房的難得機會，當日參加「冠軍賽快問快答」，即場答問題，有機會贏取親身入馬房一睹香港馬王「金鎗六十」機會，探訪馬壇巨星！此外，最近表示居安思危的軒公，會不斷學習新事物旁身，對騎馬亦感興趣，雖然早前弄傷腰部，軒公自言康復後更有腰力，笑言：「我而家好有腰力，學騎馬都冇問題！」一直以來非常支持本地文化傳承與保育的軒公說：「香港的馬場承載很多香港人的回憶，這裡不單是集世界級賽馬運動的場所，更象徵著香港人的拼搏精神。香港人身處不同的環境，都會盡全力做到最好，勇往直前，爭取佳績，這亦是我持續學習的態度。而且馬場是個充滿熱情和團隊精神的地方，每支參賽隊伍都有著強大的團隊背後支持，體現堅毅和合作的精神。」